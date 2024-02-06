https://ria.ru/20240206/sud-1925813417.html

Суд в Адыгее арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки под мостом

Суд в Адыгее арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки под мостом - РИА Новости, 06.02.2024

Суд в Адыгее арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки под мостом

Суд заключил под стражу жителя Адыгеи, обвиняемого в изнасиловании девочки, совершенном под мостом в поселке Яблоновский, сообщили в СУ СКР по республике. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:26

2024-02-06T22:26

2024-02-06T22:26

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республика адыгея

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КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Адыгеи, обвиняемого в изнасиловании девочки, совершенном под мостом в поселке Яблоновский, сообщили в СУ СКР по республике. По данным следствия, в минувшую пятницу днем под мостом в поселке Яблоновский подозреваемый, угрожая убийством, изнасиловал несовершеннолетнюю. Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). "По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> В ходе допроса и проверки показаний на месте мужчина частично признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний", - говорится в сообщении. Установлено, что мужчина уже был осужден за изнасилование, а также разбойное нападение. Менее месяца назад обвиняемый освободился из мест лишения свободы и приехал в Адыгею, где жил у родственников.

https://ria.ru/20240122/nasilnik-1922808551.html

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происшествия, россия, республика адыгея