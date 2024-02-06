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Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома - РИА Новости, 06.02.2024
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11:53 06.02.2024
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Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома
Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома - РИА Новости, 06.02.2024
Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома
Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который в состоянии опьянения стрелял из окна многоэтажного дома из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:53
2024-02-06T11:53
происшествия
уфа
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УФА, 6 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который в состоянии опьянения стрелял из окна многоэтажного дома из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. По данным полиции, утром поступило сообщение о том, что на улице имени Г. Амантая слышны выстрелы. "Прибывшие сотрудники полиции установили, что один из местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья. Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции. Ружье изъято. В отношении уфимца будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в пресс-службе. В соцсетях распространилось видео, по кадрам которого видно, как разбегаются прохожие во дворе многоэтажки после звуков выстрелов.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома

МВД: полиция задержала пьяного уфимца за стрельбу из окна многоэтажного дома

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 6 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который в состоянии опьянения стрелял из окна многоэтажного дома из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным полиции, утром поступило сообщение о том, что на улице имени Г. Амантая слышны выстрелы.
"Прибывшие сотрудники полиции установили, что один из местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья. Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции. Ружье изъято. В отношении уфимца будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в пресс-службе.
В соцсетях распространилось видео, по кадрам которого видно, как разбегаются прохожие во дворе многоэтажки после звуков выстрелов.
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