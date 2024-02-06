https://ria.ru/20240206/strelba-1925638998.html

Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома

Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома - РИА Новости, 06.02.2024

Полиция задержала пьяного жителя Уфы за стрельбу из окна дома

Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который в состоянии опьянения стрелял из окна многоэтажного дома из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:53

2024-02-06T11:53

2024-02-06T11:53

происшествия

уфа

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УФА, 6 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который в состоянии опьянения стрелял из окна многоэтажного дома из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. По данным полиции, утром поступило сообщение о том, что на улице имени Г. Амантая слышны выстрелы. "Прибывшие сотрудники полиции установили, что один из местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья. Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции. Ружье изъято. В отношении уфимца будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в пресс-службе. В соцсетях распространилось видео, по кадрам которого видно, как разбегаются прохожие во дворе многоэтажки после звуков выстрелов.

https://ria.ru/20240130/shtraf-1924261830.html

уфа

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2024

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происшествия, уфа