Рейтинг@Mail.ru
Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 06.02.2024 (обновлено: 05:08 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ssha-1925587534.html
Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов
Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов - РИА Новости, 06.02.2024
Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов
Американские военные нанесли удары по двум морским беспилотникам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), представлявшим угрозу боевым... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T04:52
2024-02-06T05:08
в мире
сша
военная операция сша и британии в йемене
ансар алла
йемен
сана
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922979140_0:526:2213:1771_1920x0_80_0_0_b7aa934479bf595a85bb3dac17486ea8.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американские военные нанесли удары по двум морским беспилотникам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), представлявшим угрозу боевым кораблям и другим судам, сообщает в соцсети Х центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).Два удара нанесли в понедельник, 5 февраля, примерно в 15.30 по времени Саны (совпадает с мск)."Силы центрального командования США в целях самообороны нанесли удары по двум безэкипажным надводным аппаратам хуситов, начиненными взрывчаткой", - говорится в сообщении.Беспилотники обнаружили в районах Йемена, подконтрольных хуситам, они "представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", заявило командование.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/ssha-1924707824.html
сша
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922979140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06bd9ad4f100323e3f98112d9cef68af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, йемен, сана, вооруженные силы сша
В мире, США, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Йемен, Сана, Вооруженные силы США
Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов

CENTCOM: США поразили в Красном море два безэкипажных надводных аппарата хуситов

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американские военные нанесли удары по двум морским беспилотникам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), представлявшим угрозу боевым кораблям и другим судам, сообщает в соцсети Х центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Два удара нанесли в понедельник, 5 февраля, примерно в 15.30 по времени Саны (совпадает с мск).
«
"Силы центрального командования США в целях самообороны нанесли удары по двум безэкипажным надводным аппаратам хуситов, начиненными взрывчаткой", - говорится в сообщении.
Беспилотники обнаружили в районах Йемена, подконтрольных хуситам, они "представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", заявило командование.
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Иракские шииты пригрозили ударить по любой базе США на Ближнем Востоке
1 февраля, 04:43
 
В миреСШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеАнсар АллаЙеменСанаВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала