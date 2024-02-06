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Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов

Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов - РИА Новости, 06.02.2024

Американские военные открыли огонь по морским дронам хуситов

Американские военные нанесли удары по двум морским беспилотникам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), представлявшим угрозу боевым... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:52

2024-02-06T04:52

2024-02-06T05:08

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американские военные нанесли удары по двум морским беспилотникам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), представлявшим угрозу боевым кораблям и другим судам, сообщает в соцсети Х центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).Два удара нанесли в понедельник, 5 февраля, примерно в 15.30 по времени Саны (совпадает с мск)."Силы центрального командования США в целях самообороны нанесли удары по двум безэкипажным надводным аппаратам хуситов, начиненными взрывчаткой", - говорится в сообщении.Беспилотники обнаружили в районах Йемена, подконтрольных хуситам, они "представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", заявило командование.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

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в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, йемен, сана, вооруженные силы сша