https://ria.ru/20240206/sponsirovanie-1925784488.html

В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры

В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры - РИА Новости, 06.02.2024

В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры

Юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад, в котором обвинил правительство США в финансировании разработки средств интернет-цензуры на основе РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:02

2024-02-06T19:02

2024-02-06T19:02

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад, в котором обвинил правительство США в финансировании разработки средств интернет-цензуры на основе искусственного интеллекта. Конгрессмены утверждают, что разработчики таких решений получили в общей сложности 39 миллионов долларов от правительственного Национального научного фонда в рамках грантовой программы "обеспечение доверия и подтверждение подлинности в коммуникационных системах". "В качестве дистрибьютора многомиллионых грантов Национальный научный фонд является ключевым игроком "промышленного комплекса цензуры". В последние годы за ширмой противодействия так называемой дезинформации Национальный научный фонд финансирует ИИ-инструменты и другие новые технологии, которые могут быть использованы для цензурирования онлайн-речи и использования ее в пропагандистских целях", - сказано в "промежуточном" докладе. Фонд, по данным парламентского расследования, проспонсировал 12 частных разработчиков, в том числе по 5,75 миллиона долларов были выплачены компании Meedan с продуктом Co-Insights, а также Университету Висконсин-Мэдисон с программой CourseCorrect. Массачусетский технологический институт и Университет Мичигана получили по 750 тысяч долларов на разработку WiseDex и Search Lit соответственно, сказано в документе. "Финансируемые Национальным научным фондом проекты помогают создать режим цензуры, который может существенно осложнить реализацию фундаментальных прав, гарантированных первой поправкой (к конституции о свободе слова), для миллионов американцев. Потенциально это может происходить мгновенно и в основном не заметно для жертв", - написали конгрессмены.

https://ria.ru/20240206/siriya-1925735275.html

https://ria.ru/20240206/bezhentsy-1925594681.html

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в мире, сша, массачусетский технологический институт, технологии