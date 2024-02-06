Рейтинг@Mail.ru
В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sponsirovanie-1925784488.html
В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры
В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры - РИА Новости, 06.02.2024
В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры
Юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад, в котором обвинил правительство США в финансировании разработки средств интернет-цензуры на основе РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:02
2024-02-06T19:02
в мире
сша
массачусетский технологический институт
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад, в котором обвинил правительство США в финансировании разработки средств интернет-цензуры на основе искусственного интеллекта. Конгрессмены утверждают, что разработчики таких решений получили в общей сложности 39 миллионов долларов от правительственного Национального научного фонда в рамках грантовой программы "обеспечение доверия и подтверждение подлинности в коммуникационных системах". "В качестве дистрибьютора многомиллионых грантов Национальный научный фонд является ключевым игроком "промышленного комплекса цензуры". В последние годы за ширмой противодействия так называемой дезинформации Национальный научный фонд финансирует ИИ-инструменты и другие новые технологии, которые могут быть использованы для цензурирования онлайн-речи и использования ее в пропагандистских целях", - сказано в "промежуточном" докладе. Фонд, по данным парламентского расследования, проспонсировал 12 частных разработчиков, в том числе по 5,75 миллиона долларов были выплачены компании Meedan с продуктом Co-Insights, а также Университету Висконсин-Мэдисон с программой CourseCorrect. Массачусетский технологический институт и Университет Мичигана получили по 750 тысяч долларов на разработку WiseDex и Search Lit соответственно, сказано в документе. "Финансируемые Национальным научным фондом проекты помогают создать режим цензуры, который может существенно осложнить реализацию фундаментальных прав, гарантированных первой поправкой (к конституции о свободе слова), для миллионов американцев. Потенциально это может происходить мгновенно и в основном не заметно для жертв", - написали конгрессмены.
https://ria.ru/20240206/siriya-1925735275.html
https://ria.ru/20240206/bezhentsy-1925594681.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, массачусетский технологический институт, технологии
В мире, США, Массачусетский технологический институт, Технологии
В США обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры

В конгрессе обвинили правительство в спонсировании инструментов онлайн-цензуры

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей опубликовал доклад, в котором обвинил правительство США в финансировании разработки средств интернет-цензуры на основе искусственного интеллекта.
Конгрессмены утверждают, что разработчики таких решений получили в общей сложности 39 миллионов долларов от правительственного Национального научного фонда в рамках грантовой программы "обеспечение доверия и подтверждение подлинности в коммуникационных системах".
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Источник: войска США используют мирных сирийцев как живой щит
16:13
«
"В качестве дистрибьютора многомиллионых грантов Национальный научный фонд является ключевым игроком "промышленного комплекса цензуры". В последние годы за ширмой противодействия так называемой дезинформации Национальный научный фонд финансирует ИИ-инструменты и другие новые технологии, которые могут быть использованы для цензурирования онлайн-речи и использования ее в пропагандистских целях", - сказано в "промежуточном" докладе.
Фонд, по данным парламентского расследования, проспонсировал 12 частных разработчиков, в том числе по 5,75 миллиона долларов были выплачены компании Meedan с продуктом Co-Insights, а также Университету Висконсин-Мэдисон с программой CourseCorrect. Массачусетский технологический институт и Университет Мичигана получили по 750 тысяч долларов на разработку WiseDex и Search Lit соответственно, сказано в документе.
«
"Финансируемые Национальным научным фондом проекты помогают создать режим цензуры, который может существенно осложнить реализацию фундаментальных прав, гарантированных первой поправкой (к конституции о свободе слова), для миллионов американцев. Потенциально это может происходить мгновенно и в основном не заметно для жертв", - написали конгрессмены.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
07:33
 
В миреСШАМассачусетский технологический институтТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала