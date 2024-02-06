https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925602128.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:44

2024-02-06T15:44

2024-02-06T15:44

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 февраля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 17 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники, склад авиационных средств поражения. Средства ПВО сбили 30 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 863 беспилотника, 462 зенитных ракетных комплекса, 1217 реактивных систем залпового огня, 14 927 танков и других бронемашин, 7973 орудия полевой артиллерии и 18 283 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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