https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925585423.html
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:38
2024-02-06T03:38
2024-02-06T03:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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сумская область
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. "Харьков,... сообщают о взрывах на территории области", - пишет издание в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумская область
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Харьковской области прогремел ряд взрывов