https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925585423.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:38

2024-02-06T03:38

2024-02-06T03:38

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

сумская область

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. "Харьков,... сообщают о взрывах на территории области", - пишет издание в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240205/vzryvy-1925574973.html

харьковская область

россия

сумская область

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харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, сумская область