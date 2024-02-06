https://ria.ru/20240206/spasateli-1925772417.html

МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей

МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей - РИА Новости, 06.02.2024

МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей

МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:13

2024-02-06T18:13

2024-02-06T18:24

сирия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

александр куренков (мчс)

башар джаафари

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства."Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписано в декабре прошлого года. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков 6 февраля. Вопросы двустороннего перспективного партнерства в чрезвычайном ведомстве обсудили с послом Сирийской Арабской Республики в нашей стране Башаром Джаафари", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас определяется место расположения будущего центра. Помимо этого, российская сторона поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства, которые планируется использовать как в обучении сирийских спасателей, так и применять на практике.

https://ria.ru/20230227/zemletryaseniya-1854666077.html

сирия

россия

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Кирилл Волков

сирия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, александр куренков (мчс), башар джаафари