https://ria.ru/20240206/spasateli-1925772417.html
МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей
МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей - РИА Новости, 06.02.2024
МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей
МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:13
2024-02-06T18:13
2024-02-06T18:24
сирия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
александр куренков (мчс)
башар джаафари
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства."Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписано в декабре прошлого года. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков 6 февраля. Вопросы двустороннего перспективного партнерства в чрезвычайном ведомстве обсудили с послом Сирийской Арабской Республики в нашей стране Башаром Джаафари", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас определяется место расположения будущего центра. Помимо этого, российская сторона поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства, которые планируется использовать как в обучении сирийских спасателей, так и применять на практике.
https://ria.ru/20230227/zemletryaseniya-1854666077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, александр куренков (мчс), башар джаафари
Сирия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Александр Куренков (МЧС), Башар Джаафари
МЧС создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей
МЧС анонсировало создание в Сирии центра по подготовке пожарных и спасателей