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Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений
Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений - РИА Новости, 06.02.2024
Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений
Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:33
2024-02-06T15:33
2024-02-06T15:33
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил телеканал “360”.По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, свежий ремонт и новая обстановка позволят жителям области чувствовать себя максимально комфортно. Так, в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать 20 соцучреждений на сумму более 740 миллионов рублей.Отмечается, что на закупку необходимого оборудования региональные власти выделили более 185 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)