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Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений

Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений - РИА Новости, 06.02.2024

Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений

Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:33

2024-02-06T15:33

2024-02-06T15:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил телеканал “360”.По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, свежий ремонт и новая обстановка позволят жителям области чувствовать себя максимально комфортно. Так, в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать 20 соцучреждений на сумму более 740 миллионов рублей.Отмечается, что на закупку необходимого оборудования региональные власти выделили более 185 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2024

Екатерина Сытина

Екатерина Сытина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Сытина

московская область (подмосковье)