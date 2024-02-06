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Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений - РИА Новости, 06.02.2024
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Новости Подмосковья
 
15:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sotsuchrezhdeniya-1925717697.html
Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений
Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений - РИА Новости, 06.02.2024
Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений
Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:33
2024-02-06T15:33
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил телеканал “360”.По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, свежий ремонт и новая обстановка позволят жителям области чувствовать себя максимально комфортно. Так, в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать 20 соцучреждений на сумму более 740 миллионов рублей.Отмечается, что на закупку необходимого оборудования региональные власти выделили более 185 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО направят более 900 миллионов рублей на ремонт соцучреждений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий делает ремонт
Рабочий делает ремонт - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 900 миллионов рублей направят на ремонт социальных учреждений в Московской области и закупку для них необходимого оборудования в 2024 году, сообщил телеканал “360”.
По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, свежий ремонт и новая обстановка позволят жителям области чувствовать себя максимально комфортно. Так, в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать 20 соцучреждений на сумму более 740 миллионов рублей.
Отмечается, что на закупку необходимого оборудования региональные власти выделили более 185 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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