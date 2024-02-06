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Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт - РИА Новости, 06.02.2024
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15:43 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sotrudnichestvo-1925721168.html
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт - РИА Новости, 06.02.2024
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт
Сотрудничество Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:43
2024-02-06T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сара вагенкнехт
хдс/хсс
левая (партия)
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Сотрудничество Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), критикующей поставки оружия на Украину и санкции против РФ, является немыслимым, заявила заместитель председателя фракции оппозиционного блока в бундестаге Андреа Линдхольц агентству DPA. "Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, также как и с Левой партией", - заявила депутат. По её оценке, новая партия представляет собой "смесь" Альтернативы для Германии (АдГ) и Левой партии. Для нее лично очевидно, что "ни то, ни другое нам совершенно не подходит". От новой партии ССВ в бундестаг входит 10 депутатов, ранее отколовшихся от потерявшей тем самым статус фракции парламентской группы партии "Левые". Ранее ведущий кандидат от ХДС на земельных выборах в Тюрингии Марио Фойгт в интервью телерадиокомпании WDR исключил сотрудничество с АдГ. Согласно последним опросам, ССВ на ближайших выборах в Тюрингии и Саксонии могла бы рассчитывать на третье место и в случае создания коалиции с саксонской СДПГ и тюрингским ХДС войти в правительства обоих земель. Лидером в обоих землях на текущий момент является АдГ, с которой ни одна из существующих в Германии партий не рассматривает сотрудничества в рамках коалиции. В октябре критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14% немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925679745.html
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в мире, украина, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия), россия, тюрингия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Левая (партия), Россия, Тюрингия
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт

Оппозиция ФРГ не будет сотрудничать с партией, критикующей поставку оружия Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Сотрудничество Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), критикующей поставки оружия на Украину и санкции против РФ, является немыслимым, заявила заместитель председателя фракции оппозиционного блока в бундестаге Андреа Линдхольц агентству DPA.
«
"Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, также как и с Левой партией", - заявила депутат.
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По её оценке, новая партия представляет собой "смесь" Альтернативы для Германии (АдГ) и Левой партии. Для нее лично очевидно, что "ни то, ни другое нам совершенно не подходит". От новой партии ССВ в бундестаг входит 10 депутатов, ранее отколовшихся от потерявшей тем самым статус фракции парламентской группы партии "Левые".
Ранее ведущий кандидат от ХДС на земельных выборах в Тюрингии Марио Фойгт в интервью телерадиокомпании WDR исключил сотрудничество с АдГ.
Согласно последним опросам, ССВ на ближайших выборах в Тюрингии и Саксонии могла бы рассчитывать на третье место и в случае создания коалиции с саксонской СДПГ и тюрингским ХДС войти в правительства обоих земель. Лидером в обоих землях на текущий момент является АдГ, с которой ни одна из существующих в Германии партий не рассматривает сотрудничества в рамках коалиции.
В октябре критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14% немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСара ВагенкнехтХДС/ХССЛевая (партия)РоссияТюрингия
 
 
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