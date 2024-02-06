https://ria.ru/20240206/sotrudnichestvo-1925721168.html
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт - РИА Новости, 06.02.2024
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт
Сотрудничество Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:43
2024-02-06T15:43
2024-02-06T15:43
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Сотрудничество Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), критикующей поставки оружия на Украину и санкции против РФ, является немыслимым, заявила заместитель председателя фракции оппозиционного блока в бундестаге Андреа Линдхольц агентству DPA. "Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, также как и с Левой партией", - заявила депутат. По её оценке, новая партия представляет собой "смесь" Альтернативы для Германии (АдГ) и Левой партии. Для нее лично очевидно, что "ни то, ни другое нам совершенно не подходит". От новой партии ССВ в бундестаг входит 10 депутатов, ранее отколовшихся от потерявшей тем самым статус фракции парламентской группы партии "Левые". Ранее ведущий кандидат от ХДС на земельных выборах в Тюрингии Марио Фойгт в интервью телерадиокомпании WDR исключил сотрудничество с АдГ. Согласно последним опросам, ССВ на ближайших выборах в Тюрингии и Саксонии могла бы рассчитывать на третье место и в случае создания коалиции с саксонской СДПГ и тюрингским ХДС войти в правительства обоих земель. Лидером в обоих землях на текущий момент является АдГ, с которой ни одна из существующих в Германии партий не рассматривает сотрудничества в рамках коалиции. В октябре критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14% немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925679745.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Левая (партия), Россия, Тюрингия
Оппозиция ФРГ исключила сотрудничество с партией Сары Вагенкнехт
Оппозиция ФРГ не будет сотрудничать с партией, критикующей поставку оружия Киеву
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Сотрудничество Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) с новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), критикующей поставки оружия на Украину и санкции против РФ, является немыслимым, заявила заместитель председателя фракции оппозиционного блока в бундестаге Андреа Линдхольц агентству DPA.
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"Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, также как и с Левой партией", - заявила депутат.
Более половины молодежи в Германии не доверяет правительству, показал опрос
По её оценке, новая партия представляет собой "смесь" Альтернативы для Германии (АдГ) и Левой партии. Для нее лично очевидно, что "ни то, ни другое нам совершенно не подходит". От новой партии ССВ в бундестаг входит 10 депутатов, ранее отколовшихся от потерявшей тем самым статус фракции парламентской группы партии "Левые".
Ранее ведущий кандидат от ХДС на земельных выборах в Тюрингии
Марио Фойгт в интервью телерадиокомпании WDR исключил сотрудничество с АдГ.
Согласно последним опросам, ССВ на ближайших выборах в Тюрингии и Саксонии
могла бы рассчитывать на третье место и в случае создания коалиции с саксонской СДПГ и тюрингским ХДС войти в правительства обоих земель. Лидером в обоих землях на текущий момент является АдГ, с которой ни одна из существующих в Германии
партий не рассматривает сотрудничества в рамках коалиции.
В октябре критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14% немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.
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