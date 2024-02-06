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Влад Соколовский записал саундтрек к ремейку "Постучись в мою дверь"
Влад Соколовский записал саундтрек к ремейку "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 06.02.2024
Влад Соколовский записал саундтрек к ремейку "Постучись в мою дверь"
Влад Соколовский записал официальный саундтрек к русской версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщил певец и актер на своей странице... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:33
2024-02-06T10:33
2024-02-06T10:33
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Влад Соколовский записал официальный саундтрек к русской версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщил певец и актер на своей странице ВКонтакте. "Спешу обрадовать вас! Мне посчастливилось написать официальный саундтрек к нашему кинопроекту", — написал исполнитель. К тексту выпускник "Фабрики звезд" приложил небольшой фрагмент клипа на новую песню.В ролике Соколовский появляется на фоне турецких мозаичных ламп и поет: "Просто постучись в мою дверь и я буду верить и я буду помнить". Релиз полной версии трека состоится в день премьеры самого сериала —12 февраля. Главные роли в российской адаптации "Постучись в мою дверь" исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.Посмотреть сериал можно будет на онлайн-платформах, а также на телеканале ТНТ.
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новости шоу-бизнеса, влад соколовский, знаменитости, марина кравец, кино и сериалы
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Влад Соколовский, Знаменитости, Марина Кравец, Кино и сериалы
Влад Соколовский записал саундтрек к ремейку "Постучись в мою дверь"
Влад Соколовский записал официальный саундтрек к ремейку "Постучись в мою дверь"
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Влад Соколовский записал официальный саундтрек к русской версии популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", сообщил
певец и актер на своей странице ВКонтакте.
«
"Спешу обрадовать вас! Мне посчастливилось написать официальный саундтрек к нашему кинопроекту", — написал исполнитель.
К тексту выпускник "Фабрики звезд" приложил небольшой фрагмент клипа на новую песню.
В ролике Соколовский появляется на фоне турецких мозаичных ламп и поет: "Просто постучись в мою дверь и я буду верить и я буду помнить".
Релиз полной версии трека состоится в день премьеры самого сериала —12 февраля.
Главные роли в российской адаптации "Постучись в мою дверь" исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.
Посмотреть сериал можно будет на онлайн-платформах, а также на телеканале ТНТ.
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