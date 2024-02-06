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ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем - РИА Новости, 06.02.2024
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21:11 06.02.2024 (обновлено: 21:12 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/soglashenie-1925804797.html
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем - РИА Новости, 06.02.2024
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:11
2024-02-06T21:12
в мире
израиль
хамас
катар
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной."Движение ХАМАС недавно передало братьям в Катаре и Египте свой ответ по соглашению, после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления", - говорится в пресс-релизе движения.Подчёркивается, что движение ХАМАС "отнеслось к этому предложению в позитивном духе", приветствовав режим прекращения огня, обеспечение палестинцев гумпомощью, восстановление сектора Газа, отмену блокады и завершение обмена пленными.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.
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в мире, израиль, хамас, катар, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем

ХАМАС: Катару и Египту передан ответ по соглашению с Израилем об обмене пленными

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС. Архивное фото
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ГАЗА, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной.
«
"Движение ХАМАС недавно передало братьям в Катаре и Египте свой ответ по соглашению, после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления", - говорится в пресс-релизе движения.
Подчёркивается, что движение ХАМАС "отнеслось к этому предложению в позитивном духе", приветствовав режим прекращения огня, обеспечение палестинцев гумпомощью, восстановление сектора Газа, отмену блокады и завершение обмена пленными.
В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.
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Вчера, 20:15
 
В миреИзраильХАМАСКатарЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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