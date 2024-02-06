https://ria.ru/20240206/soglashenie-1925804797.html

ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем

ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем - РИА Новости, 06.02.2024

ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем

Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:11

2024-02-06T21:11

2024-02-06T21:12

в мире

израиль

хамас

катар

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной."Движение ХАМАС недавно передало братьям в Катаре и Египте свой ответ по соглашению, после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления", - говорится в пресс-релизе движения.Подчёркивается, что движение ХАМАС "отнеслось к этому предложению в позитивном духе", приветствовав режим прекращения огня, обеспечение палестинцев гумпомощью, восстановление сектора Газа, отмену блокады и завершение обмена пленными.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.

https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, катар, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году