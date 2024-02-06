https://ria.ru/20240206/soglashenie-1925804797.html
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем - РИА Новости, 06.02.2024
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:11
2024-02-06T21:11
2024-02-06T21:12
в мире
израиль
хамас
катар
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg
ГАЗА, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной."Движение ХАМАС недавно передало братьям в Катаре и Египте свой ответ по соглашению, после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления", - говорится в пресс-релизе движения.Подчёркивается, что движение ХАМАС "отнеслось к этому предложению в позитивном духе", приветствовав режим прекращения огня, обеспечение палестинцев гумпомощью, восстановление сектора Газа, отмену блокады и завершение обмена пленными.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.
https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e19c14527457ccb32ccb9e1d6014af50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, катар, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
ХАМАС: Катару и Египту передан ответ по соглашению с Израилем об обмене пленными