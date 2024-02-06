https://ria.ru/20240206/sobyanin-1925742437.html
Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале
Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале - РИА Новости, 06.02.2024
Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале, который стал завершающим этапом формирования московского городского... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:27
2024-02-06T16:27
2024-02-06T16:27
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале, который стал завершающим этапом формирования московского городского вокзала. "Мы начинали с площади Белорусского вокзала, продления трамвайной линии, которая дошла на площадь перед вокзалом, и здесь, конечно, все значительно изменилось. Сегодня это сделано по стандартам московских городских вокзалов - комфортная среда, вестибюли, подземные переходы. Надеюсь, что десяткам тысяч пассажиров, которые прибывают сюда, будет комфортнее пересаживаться на другие поезда, на метро и приезжать в город. РЖД провели огромную работу. Сегодня завершился большой этап работы", - сказал Собянин. Он отметил, что Белорусский вокзал - один из самых напряжённых транспортных узлов, здесь самое интенсивное движение поездов в столице, каждые 2,5 минуты сюда приходят новые составы. Помимо движения поездов дальнего следования, здесь было организовано движение МЦД-1, МЦД-4, и это потребовало переосмысления всей логистики, а также благоустройства территории вокзала. Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил, что реконструкция Белорусского вокзала продолжится под поезда дальнего следования, работы выполняются без остановки движения. "Люди уже привыкли к уровню комфорта. Он такой же, как везде в ЦТУ (Центральный транспортный узел). Следующая задача, которую мы обсуждаем, это уровень комфорта привнести дальше, чтобы строить новые большие транспортно-пересадочные узлы", - добавил он. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, комплексная модернизация инфраструктуры Белорусского вокзала, проведенная правительством Москвы и ОАО "РЖД", стала одним из ключевых проектов создания наземного метро МЦД. Основные работы были завершены в сентябре 2023 г. - к запуску движения по МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". В частности, была проведена реконструкция трех пассажирских платформ, на которых установили навесы на всю длину для защиты от осадков и автоматы по продаже билетов. Завершение работ в пассажирском вестибюле стало последним этапом реконструкции инфраструктуры Белорусского вокзала, вестибюль был построен на месте старого небольшого турникетного павильона. В нем установлены 17 турникетов, что позволит пассажирам даже в часы пик не стоять в очереди для прохода к поездам. Подземный переход связал все три платформы, спуски-подъемы оборудованы лифтами и эскалаторами, а также понятной навигацией, с помощью которой пассажиры найдут выход к поездам МЦД-1, МЦД-4 и "Аэроэкспресс". В результате пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 теперь организована полностью в закрытом контуре и стала быстрее в 3 раза, также сокращён путь от станций МЦД до метро. Кроме того, в рамках проекта был восстановлен исторический сход на платформы с Тверского путепровода, по которому пассажиры могут выйти на Ленинградский проспект и 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Обновлённая инфраструктура Белорусского вокзала имеет необходимый запас пропускной способности. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток транспортного узла увеличится на 10% и превысит 143 тысячи человек в сутки. В материалах добавляется, что в 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию 8 объектов пассажирской инфраструктуры МЦД.
https://ria.ru/20240102/peredelkino-1919460334.html
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москва, сергей собянин, ржд
Москва, Сергей Собянин, РЖД
Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале
Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале, который стал завершающим этапом формирования московского городского вокзала.
"Мы начинали с площади Белорусского вокзала, продления трамвайной линии, которая дошла на площадь перед вокзалом, и здесь, конечно, все значительно изменилось. Сегодня это сделано по стандартам московских городских вокзалов - комфортная среда, вестибюли, подземные переходы. Надеюсь, что десяткам тысяч пассажиров, которые прибывают сюда, будет комфортнее пересаживаться на другие поезда, на метро и приезжать в город. РЖД провели огромную работу. Сегодня завершился большой этап работы", - сказал Собянин.
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Он отметил, что Белорусский вокзал - один из самых напряжённых транспортных узлов, здесь самое интенсивное движение поездов в столице, каждые 2,5 минуты сюда приходят новые составы. Помимо движения поездов дальнего следования, здесь было организовано движение МЦД-1, МЦД-4, и это потребовало переосмысления всей логистики, а также благоустройства территории вокзала.
Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил, что реконструкция Белорусского вокзала продолжится под поезда дальнего следования, работы выполняются без остановки движения. "Люди уже привыкли к уровню комфорта. Он такой же, как везде в ЦТУ (Центральный транспортный узел). Следующая задача, которую мы обсуждаем, это уровень комфорта привнести дальше, чтобы строить новые большие транспортно-пересадочные узлы", - добавил он.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, комплексная модернизация инфраструктуры Белорусского вокзала, проведенная правительством Москвы и ОАО "РЖД", стала одним из ключевых проектов создания наземного метро МЦД. Основные работы были завершены в сентябре 2023 г. - к запуску движения по МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". В частности, была проведена реконструкция трех пассажирских платформ, на которых установили навесы на всю длину для защиты от осадков и автоматы по продаже билетов. Завершение работ в пассажирском вестибюле стало последним этапом реконструкции инфраструктуры Белорусского вокзала, вестибюль был построен на месте старого небольшого турникетного павильона.
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В нем установлены 17 турникетов, что позволит пассажирам даже в часы пик не стоять в очереди для прохода к поездам. Подземный переход связал все три платформы, спуски-подъемы оборудованы лифтами и эскалаторами, а также понятной навигацией, с помощью которой пассажиры найдут выход к поездам МЦД-1, МЦД-4 и "Аэроэкспресс". В результате пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 теперь организована полностью в закрытом контуре и стала быстрее в 3 раза, также сокращён путь от станций МЦД до метро.
Кроме того, в рамках проекта был восстановлен исторический сход на платформы с Тверского путепровода, по которому пассажиры могут выйти на Ленинградский проспект и 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Обновлённая инфраструктура Белорусского вокзала имеет необходимый запас пропускной способности. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток транспортного узла увеличится на 10% и превысит 143 тысячи человек в сутки. В материалах добавляется, что в 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию 8 объектов пассажирской инфраструктуры МЦД.
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