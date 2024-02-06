https://ria.ru/20240206/sobaki-1925761254.html
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани - РИА Новости, 06.02.2024
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:41
2024-02-06T17:41
2024-02-06T17:41
происшествия
россия
астрахань
астраханская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что в феврале текущего года в Астрахани бродячие собаки напали на девочку у входа на территорию местной гимназии, укусив за ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что бездомные животные уже давно обитают в районе гимназии, а обращения в профильные структуры результатов не приносят. СУСК России по Астраханской области начал проверку. "Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие случившемуся, и принять меры к их устранению", - говорится в сообщении. По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей. Также сегодня сообщалось, что пермские следователи по поручению Бастрыкина возбудят уголовное дело после нападения собаки на девочку.
https://ria.ru/20240206/vladelets-1925691813.html
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, астрахань, астраханская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на девочку в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает
СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в феврале текущего года в Астрахани бродячие собаки напали на девочку у входа на территорию местной гимназии, укусив за ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что бездомные животные уже давно обитают в районе гимназии, а обращения в профильные структуры результатов не приносят.
СУСК России по Астраханской области
начал проверку. "Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие случившемуся, и принять меры к их устранению", - говорится в сообщении.
По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей.
Также сегодня сообщалось, что пермские следователи по поручению Бастрыкина возбудят уголовное дело после нападения собаки на девочку.
Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит арест