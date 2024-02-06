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СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани - РИА Новости, 06.02.2024
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17:41 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sobaki-1925761254.html
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани - РИА Новости, 06.02.2024
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:41
2024-02-06T17:41
происшествия
россия
астрахань
астраханская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что в феврале текущего года в Астрахани бродячие собаки напали на девочку у входа на территорию местной гимназии, укусив за ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что бездомные животные уже давно обитают в районе гимназии, а обращения в профильные структуры результатов не приносят. СУСК России по Астраханской области начал проверку. "Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие случившемуся, и принять меры к их устранению", - говорится в сообщении. По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей. Также сегодня сообщалось, что пермские следователи по поручению Бастрыкина возбудят уголовное дело после нападения собаки на девочку.
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астрахань
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происшествия, россия, астрахань, астраханская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на девочку в Астрахани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в феврале текущего года в Астрахани бродячие собаки напали на девочку у входа на территорию местной гимназии, укусив за ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что бездомные животные уже давно обитают в районе гимназии, а обращения в профильные структуры результатов не приносят.
СУСК России по Астраханской области начал проверку. "Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие случившемуся, и принять меры к их устранению", - говорится в сообщении.
По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей.
Также сегодня сообщалось, что пермские следователи по поручению Бастрыкина возбудят уголовное дело после нападения собаки на девочку.
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ПроисшествияРоссияАстраханьАстраханская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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