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СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани

СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани - РИА Новости, 06.02.2024

СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:41

2024-02-06T17:41

2024-02-06T17:41

происшествия

россия

астрахань

астраханская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани, сообщает СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что в феврале текущего года в Астрахани бродячие собаки напали на девочку у входа на территорию местной гимназии, укусив за ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что бездомные животные уже давно обитают в районе гимназии, а обращения в профильные структуры результатов не приносят. СУСК России по Астраханской области начал проверку. "Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие случившемуся, и принять меры к их устранению", - говорится в сообщении. По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей. Также сегодня сообщалось, что пермские следователи по поручению Бастрыкина возбудят уголовное дело после нападения собаки на девочку.

https://ria.ru/20240206/vladelets-1925691813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, астрахань, астраханская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)