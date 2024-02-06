https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html

В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура"

В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура" - РИА Новости, 06.02.2024

В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура"

Снег сошел на склоне горнолыжного комплекса "Лаура" в Сочи, сообщила пресс-служба курорта "Газпром Поляна". РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:20

2024-02-06T16:20

2024-02-06T17:44

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СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Снег сошел на склоне горнолыжного комплекса "Лаура" в Сочи, сообщила пресс-служба курорта "Газпром Поляна"."Сегодня во время дневного катания на "Лауре" произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Жизни и здоровью отдыхающих ничего не угрожает, катание на трассах оперативно восстановили. Отмечается, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.В свою очередь, в пресс-службе МЧС рассказали, что снежный покров обследовали при помощи лавинных щупов, системы поиска людей, а также с привлечением служебных собак. В итоге никого под снегом не обнаружили. Отмечается, что после прибытия сотрудников МЧС шести горнолыжникам, находившимся в районе схода лавины, помогли покинуть опасную зону. К работам на месте происшествия привлекались 16 человек, три единицы техники, а также кинологические расчеты.В Сочи до окончания вторника действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В горах синоптики прогнозируют снегопад.

https://ria.ru/20240128/transkam-1923986305.html

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сочи, происшествия, газпром, отдых в россии, новости - туризм