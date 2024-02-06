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В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура" - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
16:20 06.02.2024 (обновлено: 17:44 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html
В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура"
В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура" - РИА Новости, 06.02.2024
В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура"
Снег сошел на склоне горнолыжного комплекса "Лаура" в Сочи, сообщила пресс-служба курорта "Газпром Поляна". РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:20
2024-02-06T17:44
сочи
происшествия
газпром
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СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Снег сошел на склоне горнолыжного комплекса "Лаура" в Сочи, сообщила пресс-служба курорта "Газпром Поляна".&quot;Сегодня во время дневного катания на &quot;Лауре&quot; произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Жизни и здоровью отдыхающих ничего не угрожает, катание на трассах оперативно восстановили. Отмечается, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.В свою очередь, в пресс-службе МЧС рассказали, что снежный покров обследовали при помощи лавинных щупов, системы поиска людей, а также с привлечением служебных собак. В итоге никого под снегом не обнаружили. Отмечается, что после прибытия сотрудников МЧС шести горнолыжникам, находившимся в районе схода лавины, помогли покинуть опасную зону. К работам на месте происшествия привлекались 16 человек, три единицы техники, а также кинологические расчеты.В Сочи до окончания вторника действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В горах синоптики прогнозируют снегопад.
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сочи, происшествия, газпром, отдых в россии, новости - туризм
Сочи, Происшествия, Газпром, отдых в России, Туризм, Новости - Туризм
В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура"

В Сочи спасли шесть человек после схода снега на горнолыжном курорте "Лаура"

© Фото : Давид СологовМесто схода "пласта снега" на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи. 6 февраля 2024 года
Место схода пласта снега на горнолыжном курорте Лаура в Сочи. 6 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Давид Сологов
Место схода "пласта снега" на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи. 6 февраля 2024 года
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СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Снег сошел на склоне горнолыжного комплекса "Лаура" в Сочи, сообщила пресс-служба курорта "Газпром Поляна".
«

"Сегодня во время дневного катания на "Лауре" произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Жизни и здоровью отдыхающих ничего не угрожает, катание на трассах оперативно восстановили.
Отмечается, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.
В свою очередь, в пресс-службе МЧС рассказали, что снежный покров обследовали при помощи лавинных щупов, системы поиска людей, а также с привлечением служебных собак. В итоге никого под снегом не обнаружили. Отмечается, что после прибытия сотрудников МЧС шести горнолыжникам, находившимся в районе схода лавины, помогли покинуть опасную зону. К работам на месте происшествия привлекались 16 человек, три единицы техники, а также кинологические расчеты.
В Сочи до окончания вторника действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В горах синоптики прогнозируют снегопад.
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