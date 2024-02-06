https://ria.ru/20240206/slutskiy-1925585858.html

Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов

Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов - РИА Новости, 06.02.2024

Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, зарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты России, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в программе... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:54

2024-02-06T03:54

2024-02-06T04:11

леонид слуцкий (политик)

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, зарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты России, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб. "Учитывая… реализацию социальной политики, приоритетно направленной на защиту материнства и детства, и принимая во внимание проведение Года семьи в Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства… "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в части закрепления права женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб", - говорится в обращении Слуцкого к Мишустину, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. Также Слуцкий отметил, что в его адрес поступает большое количество обращений от многодетных матерей по вопросу ограниченности предоставления стоматологических услуг в рамках обязательного медицинского страхования. "Вместе с тем в связи с рождением детей, особенно трех и более, у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи", - отметил политик.

https://ria.ru/20240128/deti-1923941303.html

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леонид слуцкий (политик), общество, михаил мишустин