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Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов
Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов - РИА Новости, 06.02.2024
Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, зарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты России, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в программе... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:54
2024-02-06T03:54
2024-02-06T04:11
леонид слуцкий (политик)
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, зарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты России, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб. "Учитывая… реализацию социальной политики, приоритетно направленной на защиту материнства и детства, и принимая во внимание проведение Года семьи в Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства… "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в части закрепления права женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб", - говорится в обращении Слуцкого к Мишустину, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. Также Слуцкий отметил, что в его адрес поступает большое количество обращений от многодетных матерей по вопросу ограниченности предоставления стоматологических услуг в рамках обязательного медицинского страхования. "Вместе с тем в связи с рождением детей, особенно трех и более, у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи", - отметил политик.
https://ria.ru/20240128/deti-1923941303.html
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леонид слуцкий (политик), общество, михаил мишустин
Леонид Слуцкий (политик), Общество, Михаил Мишустин
Слуцкий призвал закрепить право женщин с детьми на бесплатные протезы зубов
Слуцкий: надо закрепить право женщин с детьми на бесплатное протезирование зубов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, зарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты России, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в программе госгарантий медпомощи право женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб.
«
"Учитывая… реализацию социальной политики, приоритетно направленной на защиту материнства и детства, и принимая во внимание проведение Года семьи в Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства… "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в части закрепления права женщин, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб", - говорится в обращении Слуцкого к Мишустину, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Также Слуцкий отметил, что в его адрес поступает большое количество обращений от многодетных матерей по вопросу ограниченности предоставления стоматологических услуг в рамках обязательного медицинского страхования.
"Вместе с тем в связи с рождением детей, особенно трех и более, у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи", - отметил политик.
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