https://ria.ru/20240206/skoraya-1925743555.html

В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади

В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади - РИА Новости, 06.02.2024

В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади

Медики в Тульской области добирались до пациентки в отдаленную деревню на санях, запряженных лошадью, после того, как их автомобиль застрял в снегу, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:31

2024-02-06T16:31

2024-02-06T16:32

происшествия

здоровье - общество

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Медики в Тульской области добирались до пациентки в отдаленную деревню на санях, запряженных лошадью, после того, как их автомобиль застрял в снегу, сообщает тульский центр медицины катастроф. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" центр медицины катастроф рассказал, что помощь медиков потребовалась 85-летней жительнице деревни Малая Каратеевка. Женщина пожаловалась на высокое давление. Находившийся рядом сын вызвал скорую помощь. К пациентке была направлена бригада в составе фельдшеров Анны Малышевой и Ольги Волковой. "Не доехав около двух километров до места вызова, автомобиль скорой застрял в снегу. На помощь медикам на гужевой повозке отправился сын пациентки. Он благополучно доставил их к матери. Помощь женщине была своевременно оказана, госпитализация ей не потребовалось", - говорится в сообщении. В центре такой способ передвижения медиков назвали необычным.

https://ria.ru/20231221/vatrushka-1917347085.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, тульская область