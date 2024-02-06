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В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади
В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади - РИА Новости, 06.02.2024
В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади
Медики в Тульской области добирались до пациентки в отдаленную деревню на санях, запряженных лошадью, после того, как их автомобиль застрял в снегу, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:31
2024-02-06T16:31
2024-02-06T16:32
происшествия
здоровье - общество
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Медики в Тульской области добирались до пациентки в отдаленную деревню на санях, запряженных лошадью, после того, как их автомобиль застрял в снегу, сообщает тульский центр медицины катастроф. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" центр медицины катастроф рассказал, что помощь медиков потребовалась 85-летней жительнице деревни Малая Каратеевка. Женщина пожаловалась на высокое давление. Находившийся рядом сын вызвал скорую помощь. К пациентке была направлена бригада в составе фельдшеров Анны Малышевой и Ольги Волковой. "Не доехав около двух километров до места вызова, автомобиль скорой застрял в снегу. На помощь медикам на гужевой повозке отправился сын пациентки. Он благополучно доставил их к матери. Помощь женщине была своевременно оказана, госпитализация ей не потребовалось", - говорится в сообщении. В центре такой способ передвижения медиков назвали необычным.
https://ria.ru/20231221/vatrushka-1917347085.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, тульская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Тульская область
В Тульской области медики скорой помощи добрались до пациентки на лошади
В Тульской области медики скорой помощи приехали к пациентке на гужевой повозке
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости.
Медики в Тульской области добирались до пациентки в отдаленную деревню на санях, запряженных лошадью, после того, как их автомобиль застрял в снегу, сообщает
тульский центр медицины катастроф.
На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" центр медицины катастроф рассказал, что помощь медиков потребовалась 85-летней жительнице деревни Малая Каратеевка. Женщина пожаловалась на высокое давление. Находившийся рядом сын вызвал скорую помощь. К пациентке была направлена бригада в составе фельдшеров Анны Малышевой и Ольги Волковой.
"Не доехав около двух километров до места вызова, автомобиль скорой застрял в снегу. На помощь медикам на гужевой повозке отправился сын пациентки. Он благополучно доставил их к матери. Помощь женщине была своевременно оказана, госпитализация ей не потребовалось", - говорится в сообщении.
В центре такой способ передвижения медиков назвали необычным.
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