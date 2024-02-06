https://ria.ru/20240206/siriya-1925735275.html

Источник: войска США используют мирных сирийцев как живой щит

Источник: войска США используют мирных сирийцев как живой щит - РИА Новости, 06.02.2024

Источник: войска США используют мирных сирийцев как живой щит

Американские войска в Сирии используют мирных жителей как живой щит, укрываясь в деревнях в районе границы с Ираком во время атак вооруженных группировок на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:13

2024-02-06T16:13

2024-02-06T16:13

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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Американские войска в Сирии используют мирных жителей как живой щит, укрываясь в деревнях в районе границы с Ираком во время атак вооруженных группировок на военные базы США, сообщил РИА Новости местный источник. "Каждый раз, когда американские войска ожидают нападения на одну из своих баз, в особенности Хараб эль-Джейр в провинции Эль-Хасеке, они на несколько часов почти полностью уходят оттуда и размещают вывезенную технику и бронемашины между жилыми домами в деревнях Юсуфия и Сувейдия, а также в прилегающих к ним районах на границе с Ираком, подвергая жизнь мирных жителей опасности и используя их в качестве живого щита", - сказал источник. По его данным, на базе Хараб эль-Джейр, где также находится аэродром, дислоцировано порядка 300 военнослужащих; при эвакуации перед возможными ударами они берут в окружение какой-либо жилой район и занимают его, оставляя на базе только охранников, поскольку там размещены системы ПВО, которые сложно транспортировать. Целью этих действий, по предположению источника, является намерение "обвинить вооруженные группировки, атакующие американские базы, в убийстве гражданских лиц, придав это информационной огласке". Через базу Хараб эль-Джейр у границы с Ираком осуществляется ввоз и вывоз всей техники, предназначенной для американских ВС в Сирии, а также пересекающих границу фур с зерном и цистерн с топливом. Ранее там находился сельскохозяйственный аэропорт, в 2016 году американские войска переоборудовали его в военную авиабазу. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923124448.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, в мире, ирак, сша