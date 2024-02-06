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Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети - РИА Новости, 06.02.2024
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13:57 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети
Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети - РИА Новости, 06.02.2024
Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети
Читатели издания Haber7 раскритиковали шантаж Анкары Белым домом с целью настроить Турцию против России. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:57
2024-02-06T13:57
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
евросоюз
f-35
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели издания Haber7 раскритиковали шантаж Анкары Белым домом с целью настроить Турцию против России.Поводом стала статья, в которой эксперты заявили о желании США использовать самолеты F-35 как инструмент давления на Турцию, с помощью которого Анкара будет следовать указке Вашингтона в вопросах касательно Украины и Ирана, а также пойти против России.&quot;Турция ни в коем случае не должна возвращаться в программу F-35. США будут исключать и возвращать нас, когда захотят? Нет, США нужно четко сказать, что дело кончено&quot;, — написал один из читателей."США уже много лет проявляют всевозможную враждебность для того, чтобы оккупировать Турцию, включая революции, террористические организации, санкции на поставки оружия, экономические игры. Теперь Анкару планируют втянуть в войну. Мы не должны поддаваться на эти происки", — отметил второй."Террористическое государство Америка бросает мир в огонь", — указал третий."F-35 не взлетят без разрешения США. Не покупайте. Нужно продолжать развивать свою оборонную промышленность полным ходом", — предложил читатель.&quot;Турцию пытаются поссорить с Россией. В тот момент, когда это произойдет, США и ЕС набросятся на Турцию. Мы все должны быть бдительными&quot;, — подытожил пользователь.В 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту этого истребителя — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие военные машины, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года Мевлют Чавушоглу, возглавлявший тогда МИД этой страны, заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у Штатов.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240206/ugroza-1925599526.html
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турция
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, евросоюз, f-35, с-400 «триумф», f-16, политика
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу, Евросоюз, F-35, С-400 «Триумф», F-16, Политика

Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели издания Haber7 раскритиковали шантаж Анкары Белым домом с целью настроить Турцию против России.
Поводом стала статья, в которой эксперты заявили о желании США использовать самолеты F-35 как инструмент давления на Турцию, с помощью которого Анкара будет следовать указке Вашингтона в вопросах касательно Украины и Ирана, а также пойти против России.
«

"Турция ни в коем случае не должна возвращаться в программу F-35. США будут исключать и возвращать нас, когда захотят? Нет, США нужно четко сказать, что дело кончено", — написал один из читателей.

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"США уже много лет проявляют всевозможную враждебность для того, чтобы оккупировать Турцию, включая революции, террористические организации, санкции на поставки оружия, экономические игры. Теперь Анкару планируют втянуть в войну. Мы не должны поддаваться на эти происки", — отметил второй.
"Террористическое государство Америка бросает мир в огонь", — указал третий.
"F-35 не взлетят без разрешения США. Не покупайте. Нужно продолжать развивать свою оборонную промышленность полным ходом", — предложил читатель.
«

"Турцию пытаются поссорить с Россией. В тот момент, когда это произойдет, США и ЕС набросятся на Турцию. Мы все должны быть бдительными", — подытожил пользователь.

В 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту этого истребителя — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие военные машины, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года Мевлют Чавушоглу, возглавлявший тогда МИД этой страны, заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у Штатов.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуЕвросоюзF-35С-400 «Триумф»F-16Политика
 
 
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