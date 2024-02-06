Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели издания Haber7 раскритиковали шантаж Анкары Белым домом с целью настроить Турцию против России.
Поводом стала статья, в которой эксперты заявили о желании США использовать самолеты F-35 как инструмент давления на Турцию, с помощью которого Анкара будет следовать указке Вашингтона в вопросах касательно Украины и Ирана, а также пойти против России.
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"Турция ни в коем случае не должна возвращаться в программу F-35. США будут исключать и возвращать нас, когда захотят? Нет, США нужно четко сказать, что дело кончено", — написал один из читателей.
"США уже много лет проявляют всевозможную враждебность для того, чтобы оккупировать Турцию, включая революции, террористические организации, санкции на поставки оружия, экономические игры. Теперь Анкару планируют втянуть в войну. Мы не должны поддаваться на эти происки", — отметил второй.
"Террористическое государство Америка бросает мир в огонь", — указал третий.
"F-35 не взлетят без разрешения США. Не покупайте. Нужно продолжать развивать свою оборонную промышленность полным ходом", — предложил читатель.
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"Турцию пытаются поссорить с Россией. В тот момент, когда это произойдет, США и ЕС набросятся на Турцию. Мы все должны быть бдительными", — подытожил пользователь.
В 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту этого истребителя — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие военные машины, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года Мевлют Чавушоглу, возглавлявший тогда МИД этой страны, заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у Штатов.
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