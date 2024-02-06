https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети

Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети - РИА Новости, 06.02.2024

Пойти против России. Шантаж Турции Западом вызвал шок в Сети

Читатели издания Haber7 раскритиковали шантаж Анкары Белым домом с целью настроить Турцию против России. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:57

2024-02-06T13:57

2024-02-06T13:57

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

евросоюз

f-35

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели издания Haber7 раскритиковали шантаж Анкары Белым домом с целью настроить Турцию против России.Поводом стала статья, в которой эксперты заявили о желании США использовать самолеты F-35 как инструмент давления на Турцию, с помощью которого Анкара будет следовать указке Вашингтона в вопросах касательно Украины и Ирана, а также пойти против России."Турция ни в коем случае не должна возвращаться в программу F-35. США будут исключать и возвращать нас, когда захотят? Нет, США нужно четко сказать, что дело кончено", — написал один из читателей."США уже много лет проявляют всевозможную враждебность для того, чтобы оккупировать Турцию, включая революции, террористические организации, санкции на поставки оружия, экономические игры. Теперь Анкару планируют втянуть в войну. Мы не должны поддаваться на эти происки", — отметил второй."Террористическое государство Америка бросает мир в огонь", — указал третий."F-35 не взлетят без разрешения США. Не покупайте. Нужно продолжать развивать свою оборонную промышленность полным ходом", — предложил читатель."Турцию пытаются поссорить с Россией. В тот момент, когда это произойдет, США и ЕС набросятся на Турцию. Мы все должны быть бдительными", — подытожил пользователь.В 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту этого истребителя — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие военные машины, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года Мевлют Чавушоглу, возглавлявший тогда МИД этой страны, заявил, что Анкара получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку F-35 у Штатов.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240206/ugroza-1925599526.html

https://ria.ru/20240206/polkovnik-1925614437.html

турция

сша

анкара (провинция)

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, евросоюз, f-35, с-400 «триумф», f-16, политика