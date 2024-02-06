https://ria.ru/20240206/severnyypotok-1925670833.html

В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках"

В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024

В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках"

Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:27

2024-02-06T13:27

2024-02-06T13:27

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные по следствию.Ранее газета Expressen сообщила, что прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводах, в ближайшее время примет по нему решение.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240117/frg-1921764148.html

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цены на нефть, россия, швеция, европа, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2