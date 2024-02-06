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В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
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13:27 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/severnyypotok-1925670833.html
В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках"
В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках"
Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:27
2024-02-06T13:27
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные по следствию.Ранее газета Expressen сообщила, что прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводах, в ближайшее время примет по нему решение.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240117/frg-1921764148.html
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цены на нефть, россия, швеция, европа, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Россия, Швеция, Европа, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Кремле ожидают вердиктов от Швеции по взрывам на "Северных потоках"

В Кремле с интересом ожидают от Швеции вердиктов по ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные по следствию.
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17 января, 06:12
Ранее газета Expressen сообщила, что прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводах, в ближайшее время примет по нему решение.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Цены на нефтьРоссияШвецияЕвропаДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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