https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925659917.html

Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"

Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024

Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"

Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:59

2024-02-06T12:59

2024-02-06T13:09

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия неоднократно запрашивала их, эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные от следствия Швеции.Накануне СМИ со ссылкой на газету Expressen сообщали, что расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводе "Северный поток" и "Северный поток 2" прокурор Матс Юнгквист в ближайшее время примет решение по этому делу.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html

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россия, северный поток, цены на нефть, швеция, европа, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2