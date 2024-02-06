https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925659917.html
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:59
2024-02-06T12:59
2024-02-06T13:09
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия неоднократно запрашивала их, эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные от следствия Швеции.Накануне СМИ со ссылкой на газету Expressen сообщали, что расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводе "Северный поток" и "Северный поток 2" прокурор Матс Юнгквист в ближайшее время примет решение по этому делу.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html
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Россия, Северный поток, Цены на нефть, Швеция, Европа, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"