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Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна - РИА Новости, 06.02.2024
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08:00 06.02.2024 (обновлено: 08:03 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sberezheniya-1925546390.html
Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна
Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна - РИА Новости, 06.02.2024
Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна
С 1 января в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) — к ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:00
2024-02-06T08:03
экономика
агентство по страхованию вкладов
нпф "будущее"
программа долгосрочных сбережений (пдс)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 января в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) — к ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Что это такое, как пользоваться, в чем преимущества и недостатки — в материале РИА Новости.Что это за программаЭта программа позволяет копить вдолгую, получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Сбережения пополняют за счет собственных добровольных взносов, также можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента, исходя из принципов доходности и безубыточности.ПДС предусматривает государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч при взносах до 400 тысяч.Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины).Цель программы — обеспечить приток инвестиций в экономику. Также таким образом государство стимулирует граждан самостоятельно формировать себе пенсию.Преимущества инструментаУ ПДС есть гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Причем на 2,8 миллиона рублей — это в два раза больше, чем по банковским вкладам.Счет пополняете, когда и как удобно: никаких требований к регулярности или суммам нет.Особенность — возможность перевода накоплений, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования. Досрочно воспользоваться сбережениями разрешено лишь в экстренных ситуациях, например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.&quot;Женщины в 55, а мужчины в 60 лет назначают себе выплаты на срок от пяти лет (устанавливается договором) или пожизненно. После 15 лет действия договора все средства доступны без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции недействительны&quot;, — уточняет Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока &quot;Управление благосостоянием&quot; Сбербанка.И все это без потери налоговых льгот, добавляет Галина Морозова, председатель совета директоров НПФ "Будущее".Софинансирование государствомОчень существенный фактор — софинансирование со стороны государства в первые три года."В результате доходность получится в несколько раз больше, чем у вклада. Скажем, если некий НПФ по итогам 2024-го даст восемь процентов, то в реальности выйдет 37 — за счет госстимулирования и налогового вычета", — указывает Морозова.Однако тут многое зависит от среднемесячного заработка (по данным ФНС).&quot;Чем ниже личный доход, тем выше софинансирование на рубль взносов. Это делает данный сберегательный инструмент более привлекательным для тех, кто получает до 80 тысяч в месяц. При 150 интереснее уже налоговый вычет (13 процентов от вложений, но максимум — 52 тысячи) и доходность НПФ. Стимулирующий взнос государства — 25 копеек на рубль&quot;, — объясняет Маргарита Васюнина, заведующая кафедрой общественных финансов Финансового университета при правительстве России.Нюансы программыЭксперты обращают внимание и на объективные препятствия, которые могут повлиять на перспективы нового сберегательного продукта. Прежде всего — высокий уровень закредитованности физлиц. По данным ЦБ, у 20 процентов заемщиков задолженность по трем и более кредитам. То есть свободных средств у целевой аудитории не так много.Кроме того, софинансирование ограничено тремя годами. Соответственно, максимальный доход за счет государства — 108 тысяч рублей. Да и воспользоваться накоплениями можно лишь через 15 лет, а это немалый срок."Есть риск инфляционного обесценения и потери доходности. Пример — нынешние высокие ставки по банковским депозитам. Инвестиционный интерес сейчас сместился туда", — отмечает Васюнина.Такая неопределенность — один из минусов программы. Гарантий, что за предстоящий длительный период накопления не съест инфляция, нет. Доходность зависит от структуры инвестиционного портфеля фонда и профессионализма управляющей компании, добавляет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета.Ограничения связаны и с возможностью перевода пенсионных накоплений, замороженных в 2014-м, в долгосрочные сбережения. Это исключает их возвращение в накопительную часть пенсии.Есть и другие нюансы. Например, нельзя выбрать нового страховщика по обязательному пенсионному страхованию, направить материнский капитал на формирование накопительной пенсии, прекратить действие договора с НПФ.&quot;Тут важно учесть ряд моментов. Во-первых, можно заключить несколько договоров с разными фондами. Однако перевести средства получится только в тот, где хранятся пенсионные накопления. Если они находятся в СФР, то вначале их нужно переправить в НПФ. Во-вторых, условия и сроки выплат по ПДС заметно отличаются в зависимости от фонда&quot;, — уточняет Вестеровский.Таким образом, программу долгосрочных сбережений следует рассматривать как дополнительный инструмент вложения свободных средств и их накопления на длинном горизонте.ПДС — в основном для людей с низким и средним доходом.Cледует быть готовым к невысокой ликвидности вложений: это связано с ограничением прав распоряжаться ими в течение обозначенного срока.Доходность во многом определяется стратегией инвестирования фонда: если она достаточно консервативная, результат небольшой.
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Наталья Дембинская
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РИА Новости
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экономика, агентство по страхованию вкладов, нпф "будущее", программа долгосрочных сбережений (пдс)
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, НПФ "БУДУЩЕЕ", Программа долгосрочных сбережений (ПДС)
Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна

В России заработал новый сберегательный инструмент

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры долларов США и рублей
Денежные купюры долларов США и рублей - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 января в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) — к ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Что это такое, как пользоваться, в чем преимущества и недостатки — в материале РИА Новости.

Что это за программа

Эта программа позволяет копить вдолгую, получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Сбережения пополняют за счет собственных добровольных взносов, также можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента, исходя из принципов доходности и безубыточности.
«

ПДС предусматривает государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч при взносах до 400 тысяч.

Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины).
Цель программы — обеспечить приток инвестиций в экономику. Также таким образом государство стимулирует граждан самостоятельно формировать себе пенсию.
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Преимущества инструмента

У ПДС есть гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Причем на 2,8 миллиона рублей — это в два раза больше, чем по банковским вкладам.
Счет пополняете, когда и как удобно: никаких требований к регулярности или суммам нет.
Особенность — возможность перевода накоплений, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования. Досрочно воспользоваться сбережениями разрешено лишь в экстренных ситуациях, например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.
«

"Женщины в 55, а мужчины в 60 лет назначают себе выплаты на срок от пяти лет (устанавливается договором) или пожизненно. После 15 лет действия договора все средства доступны без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции недействительны", — уточняет Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка.

И все это без потери налоговых льгот, добавляет Галина Морозова, председатель совета директоров НПФ "Будущее".
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Софинансирование государством

Очень существенный фактор — софинансирование со стороны государства в первые три года.
"В результате доходность получится в несколько раз больше, чем у вклада. Скажем, если некий НПФ по итогам 2024-го даст восемь процентов, то в реальности выйдет 37 — за счет госстимулирования и налогового вычета", — указывает Морозова.
Однако тут многое зависит от среднемесячного заработка (по данным ФНС).
«

"Чем ниже личный доход, тем выше софинансирование на рубль взносов. Это делает данный сберегательный инструмент более привлекательным для тех, кто получает до 80 тысяч в месяц. При 150 интереснее уже налоговый вычет (13 процентов от вложений, но максимум — 52 тысячи) и доходность НПФ. Стимулирующий взнос государства — 25 копеек на рубль", — объясняет Маргарита Васюнина, заведующая кафедрой общественных финансов Финансового университета при правительстве России.

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Нюансы программы

Эксперты обращают внимание и на объективные препятствия, которые могут повлиять на перспективы нового сберегательного продукта. Прежде всего — высокий уровень закредитованности физлиц. По данным ЦБ, у 20 процентов заемщиков задолженность по трем и более кредитам. То есть свободных средств у целевой аудитории не так много.
Кроме того, софинансирование ограничено тремя годами. Соответственно, максимальный доход за счет государства — 108 тысяч рублей. Да и воспользоваться накоплениями можно лишь через 15 лет, а это немалый срок.
"Есть риск инфляционного обесценения и потери доходности. Пример — нынешние высокие ставки по банковским депозитам. Инвестиционный интерес сейчас сместился туда", — отмечает Васюнина.
«

Такая неопределенность — один из минусов программы. Гарантий, что за предстоящий длительный период накопления не съест инфляция, нет. Доходность зависит от структуры инвестиционного портфеля фонда и профессионализма управляющей компании, добавляет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета.

Ограничения связаны и с возможностью перевода пенсионных накоплений, замороженных в 2014-м, в долгосрочные сбережения. Это исключает их возвращение в накопительную часть пенсии.
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Есть и другие нюансы. Например, нельзя выбрать нового страховщика по обязательному пенсионному страхованию, направить материнский капитал на формирование накопительной пенсии, прекратить действие договора с НПФ.
«

"Тут важно учесть ряд моментов. Во-первых, можно заключить несколько договоров с разными фондами. Однако перевести средства получится только в тот, где хранятся пенсионные накопления. Если они находятся в СФР, то вначале их нужно переправить в НПФ. Во-вторых, условия и сроки выплат по ПДС заметно отличаются в зависимости от фонда", — уточняет Вестеровский.

Таким образом, программу долгосрочных сбережений следует рассматривать как дополнительный инструмент вложения свободных средств и их накопления на длинном горизонте.
ПДС — в основном для людей с низким и средним доходом.
Cледует быть готовым к невысокой ликвидности вложений: это связано с ограничением прав распоряжаться ими в течение обозначенного срока.
Доходность во многом определяется стратегией инвестирования фонда: если она достаточно консервативная, результат небольшой.
 
ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовНПФ "БУДУЩЕЕ"Программа долгосрочных сбережений (ПДС)
 
 
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