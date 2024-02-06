https://ria.ru/20240206/sberezheniya-1925546390.html

Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна

Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна - РИА Новости, 06.02.2024

Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна

С 1 января в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) — к ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:03

экономика

агентство по страхованию вкладов

нпф "будущее"

программа долгосрочных сбережений (пдс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104015/13/1040151324_0:231:3188:2024_1920x0_80_0_0_fb1f2864277bd32876be557c2b69df11.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. С 1 января в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) — к ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Что это такое, как пользоваться, в чем преимущества и недостатки — в материале РИА Новости.Что это за программаЭта программа позволяет копить вдолгую, получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.Сбережения пополняют за счет собственных добровольных взносов, также можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента, исходя из принципов доходности и безубыточности.ПДС предусматривает государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч при взносах до 400 тысяч.Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины).Цель программы — обеспечить приток инвестиций в экономику. Также таким образом государство стимулирует граждан самостоятельно формировать себе пенсию.Преимущества инструментаУ ПДС есть гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Причем на 2,8 миллиона рублей — это в два раза больше, чем по банковским вкладам.Счет пополняете, когда и как удобно: никаких требований к регулярности или суммам нет.Особенность — возможность перевода накоплений, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования. Досрочно воспользоваться сбережениями разрешено лишь в экстренных ситуациях, например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца."Женщины в 55, а мужчины в 60 лет назначают себе выплаты на срок от пяти лет (устанавливается договором) или пожизненно. После 15 лет действия договора все средства доступны без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции недействительны", — уточняет Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка.И все это без потери налоговых льгот, добавляет Галина Морозова, председатель совета директоров НПФ "Будущее".Софинансирование государствомОчень существенный фактор — софинансирование со стороны государства в первые три года."В результате доходность получится в несколько раз больше, чем у вклада. Скажем, если некий НПФ по итогам 2024-го даст восемь процентов, то в реальности выйдет 37 — за счет госстимулирования и налогового вычета", — указывает Морозова.Однако тут многое зависит от среднемесячного заработка (по данным ФНС)."Чем ниже личный доход, тем выше софинансирование на рубль взносов. Это делает данный сберегательный инструмент более привлекательным для тех, кто получает до 80 тысяч в месяц. При 150 интереснее уже налоговый вычет (13 процентов от вложений, но максимум — 52 тысячи) и доходность НПФ. Стимулирующий взнос государства — 25 копеек на рубль", — объясняет Маргарита Васюнина, заведующая кафедрой общественных финансов Финансового университета при правительстве России.Нюансы программыЭксперты обращают внимание и на объективные препятствия, которые могут повлиять на перспективы нового сберегательного продукта. Прежде всего — высокий уровень закредитованности физлиц. По данным ЦБ, у 20 процентов заемщиков задолженность по трем и более кредитам. То есть свободных средств у целевой аудитории не так много.Кроме того, софинансирование ограничено тремя годами. Соответственно, максимальный доход за счет государства — 108 тысяч рублей. Да и воспользоваться накоплениями можно лишь через 15 лет, а это немалый срок."Есть риск инфляционного обесценения и потери доходности. Пример — нынешние высокие ставки по банковским депозитам. Инвестиционный интерес сейчас сместился туда", — отмечает Васюнина.Такая неопределенность — один из минусов программы. Гарантий, что за предстоящий длительный период накопления не съест инфляция, нет. Доходность зависит от структуры инвестиционного портфеля фонда и профессионализма управляющей компании, добавляет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета.Ограничения связаны и с возможностью перевода пенсионных накоплений, замороженных в 2014-м, в долгосрочные сбережения. Это исключает их возвращение в накопительную часть пенсии.Есть и другие нюансы. Например, нельзя выбрать нового страховщика по обязательному пенсионному страхованию, направить материнский капитал на формирование накопительной пенсии, прекратить действие договора с НПФ."Тут важно учесть ряд моментов. Во-первых, можно заключить несколько договоров с разными фондами. Однако перевести средства получится только в тот, где хранятся пенсионные накопления. Если они находятся в СФР, то вначале их нужно переправить в НПФ. Во-вторых, условия и сроки выплат по ПДС заметно отличаются в зависимости от фонда", — уточняет Вестеровский.Таким образом, программу долгосрочных сбережений следует рассматривать как дополнительный инструмент вложения свободных средств и их накопления на длинном горизонте.ПДС — в основном для людей с низким и средним доходом.Cледует быть готовым к невысокой ликвидности вложений: это связано с ограничением прав распоряжаться ими в течение обозначенного срока.Доходность во многом определяется стратегией инвестирования фонда: если она достаточно консервативная, результат небольшой.

https://ria.ru/20240116/programma-1921624841.html

https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html

https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, агентство по страхованию вкладов, нпф "будущее", программа долгосрочных сбережений (пдс)