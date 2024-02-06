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Дмитрий Савицкий: "Алмаз-Антей" разработал отечественные "мозги" для дронов

Дмитрий Савицкий: "Алмаз-Антей" разработал отечественные "мозги" для дронов - РИА Новости, 06.02.2024

Дмитрий Савицкий: "Алмаз-Антей" разработал отечественные "мозги" для дронов

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прежде всего широко известен во всем мире благодаря своим зенитным ракетным комплексам и системам. Однако также концерн ведет... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:00

2024-02-06T11:00

2024-02-06T11:00

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интервью

россия

дмитрий савицкий

концерн пво "алмаз-антей"

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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" прежде всего широко известен во всем мире благодаря своим зенитным ракетным комплексам и системам. Однако также концерн ведет серьезные работы по направлениям беспилотных авиационных систем и организации воздушного движения. В частности, компания представит ряд своих новых решений на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024. Заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий рассказал в интервью РИА Новости об итогах работы за год координационного центра концерна по беспилотным системам, о новых проектах "Алмаз-Антея" в сфере организации воздушного движения, о решениях компании для отечественных беспилотников и многом другом. Беседовал Дмитрий Решетников– В прошлом году был создан координационный центр по разработке и внедрению беспилотных авиационных систем (БАС). Каковы результаты его работы за год?– В рамках работы этого центра было рассмотрено большое количество вариантов беспилотных летательных аппаратов для применения в разных целях, в том числе и для специальных задач, и для задач, связанных с исполнением федерального проекта БАС. Проводились испытания беспилотников на полигонах при всевозможных нагрузках. В результате количество систем, предлагавшихся изначально к использованию, значительно сократилось, и были отобраны наиболее жизнеспособные проекты. Одним из главных критериев отбора было использование отечественной элементной базы. Сегодня испытания беспилотников активно продолжаются на полигонах в различных условиях.Также координационный центр БАС рассматривал вопросы по наземному оборудованию для контроля, отслеживания и идентификации беспилотников и беспилотных систем в едином воздушном пространстве. В этом плане оценивались системы связи и навигации, различное оборудование для стабильного и надежного взаимодействия с центрами управления воздушным движением. В итоге из достаточно большого количества предложений были отобраны оптимальные варианты систем с российским программным обеспечением. Кроме того, сейчас проводится работа по замене в ранее выбранных системах компонентов аппаратного комплекса на отечественные аналоги.Также центром готовились доклады и экспертные оценки для комиссий, которые проходили в рамках решения проблем федерального проекта по беспилотным системам.Отмечу, что во всей этой работе участвовало много специалистов, не только дочерних предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей", но и других компаний и холдингов.– О каких-то конкретных беспилотниках в рамках этого проекта можно рассказать?– На данный момент могу сказать только о наземном оборудовании для беспилотных систем, на которое уже есть конкретные заказчики. В частности, речь идет о многопозиционной системе наблюдения (МПСН), которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА. В создании МПСН задействованы различные отечественные производители, как входящие в Концерн ВКО "Алмаз-Антей", так и другие компании, имеющие большой опыт. Например, по оборудованию для МПСН на сегодняшний день определены три поставщика: ПАО "НПО "Алмаз", АО "Азимут", ООО "Авиателекоминвест". Уже начата работа по выбору конкретных мест установки их оборудования в Томской, Тюменской и Самарской областях, изучается вопрос и по Московскому региону. Кроме того, решается задача по интеграции данного оборудования в единую информационную систему центра Единой системы организации воздушного движения.– Это оборудование для каких целей необходимо?– Это оборудование необходимо для наблюдения за полетом беспилотных воздушных судов в едином воздушном пространстве. Оно обеспечивает наблюдение, связь, передачу актуальной информации в центр организации воздушного движения, решает ряд задач по автоматизации процессов управления воздушным движением. В результате в едином воздушном пространстве создается единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами, что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны или установлены.В этой связи напомню, что Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является основным производителем технических средств и интегратором для единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) в России и головным исполнителем ее модернизации. ЕС ОрВД обслуживает территорию общей площадью свыше 26 миллионов квадратных километров, протяженность маршрутов – более 800 тысяч километров. Для реализации этих целей оснащено современными комплексами технических средств более 100 центров обслуживания воздушного движения в том числе четырнадцать укрупненных (региональных) центров ЕС ОрВД установлено, около 800 единиц средств наблюдения, а также порядка двух тысяч единиц средств навигации и посадки.Поэтому сегодня очень важна работа по организации взаимодействия с центрами организации и обслуживания воздушного движения как федерального, так и региональных уровней для получения ими оперативной информации по движению различных типов летательных аппаратов, в том числе и БПЛА. В этом плане часть задач уже решена, но еще предстоит главное – создание нового оборудования и нового программного обеспечения для главного центра ЕС ОрВД.– Правильно я понимаю, что эта система будет в итоге не только контролировать беспилотники, но и обеспечивать их движение в гражданских целях?– Вопрос обеспечения движения беспилотников – сложная тема. Сейчас готовятся предварительные работы. Их итогом должно стать создание новых линий передачи данных, которые обеспечат управление беспилотниками от "внешнего пилота", связь "внешнего пилота" с диспетчером управления воздушным движением.– А вот что касается пилотируемой авиации – какие сейчас работы ведет концерн по организации воздушного движения?– В настоящее время у нас есть большие проекты, которые должны быть реализованы в ближайшие несколько лет. Это модернизация оборудования Магаданского регионального центра – он один из самых старых, там оборудование необходимо менять, в том числе с учетом тех требований, которые появились по российскому программному обеспечению. Специальное программное обеспечение давно российское во всех поставляемых системах концерна, но сейчас еще идет речь об общем системном программном обеспечении. Также речь идет о замене компонентов аппаратных комплексов, которые полностью должны быть российского производства. Другой проект – это Хабаровский региональный центр ЕС ОрВД. Также будет заменено оборудование аэродромного командно-диспетчерского пункта в Сочи. Еще один проект – Владивосток. То есть эти четыре центра в ближайшее время будут модернизированы.– Стоит ли ожидать, что во всех крупных аэропортах России будет унифицированная система управления воздушным движением производства "Алмаз-Антея"?– Могу сказать так: то, что создано на сегодняшний день – это, по сути, и есть та самая унифицированная система, о которой вы говорите. Все звенья этой системы, включая главный центр, региональные центры и центры обслуживания воздушного движения на аэродромах, они все увязаны в единую систему. Несмотря на то что предприятия-разработчики оборудования тех или иных региональных центров и главного центра разные, тем не менее при головной роли концерна как системного интегратора удалось все это увязать в единые комплексы и унифицировать, и в настоящее время эта система эффективно работает.Время от времени появляются, конечно, новые рекомендации со стороны ИКАО. Несмотря на всю нелюбовь со стороны отдельных стран, мы все равно находимся в международной системе гражданской авиации, поэтому мы должны придерживаться рекомендаций ИКАО. Меняются требования внутри России с точки зрения программно-аппаратных комплексов, меняются требования к информационной безопасности – это очень серьезная тема, и мы ей начали очень плотно заниматься с прошлого года. Мы ей и раньше занимались, но только применительно к центрам организации воздушного движения, сейчас эта задача ставится более широко и затрагивает линии передачи данных и доставки информации в центр ЕС ОрВД.– Какие работы выполнены концерном в Московском авиаузле?– В Московском авиаузле концерном в 2017 году были полностью созданы две новых системы организации воздушного движения – районная и аэроузловая. Аэроузловая система включает в себя несколько аэропортов московской воздушной зоны. Это основные гражданские аэропорты – Внуково, Шереметьево и Домодедово. Туда же входит и еще Раменское на сегодняшний день, ну и отдельные аэродромы тоже. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в 2022 и 2023 годах было установлено новое оборудование на аэродромных командно-диспетчерских пунктах, и оно было увязано с новым оборудованием системы. Одновременно готовится установка некой резервной системы для московского центра, но она пока находится в стадии разработки.– Как эта система "Алмаз-Антея" повышает безопасность и эффективность работы гражданской авиации?– Такой эффект есть. В частности, безопасность повышается за счет повышения уровня автоматизации, за счет подключения новых источников информации. Что касается экономических расчетов, точные цифры сейчас не назову. Но когда диспетчеру управления воздушным движением помогает искусственный интеллект, давая подсказки по выстраиванию очереди на посадку, подсказки по оптимальному временному разделению воздушных судов (ВС) с разных направлений – это, естественно, улучшает экономику авиакомпаний: например, сокращается время нахождения ВС в воздухе по причине загруженности диспетчера. В результате работы системы ускоряются процессы взлета и посадки, оптимизируется воздушная логистика, все это прямым образом приносит положительный экономический эффект для авиакомпаний.Также влияет на экономическую эффективность улучшенное взаимодействие с региональными центрами организации воздушного движения. "Информационные стыки" между центрами в настоящее время автоматизированы, что позволяет оптимальным образом выстраивать потоки воздушных судов.Диспетчеры, которые прошли обучение работе на новой системе и привыкли к ней, однозначно говорят, что стало проще, улучшилось взаимодействие с соседними центрами. Это все, конечно же, повышает качество работы диспетчера и безопасность полетов.– Иностранные заказчики интересуются системой ОВД концерна "Алмаз-Антей"? Ведутся ли какие-то переговоры?– И интересовались и интересуются. Конечно, с продвижением систем на Запад крайне сложно, но зато появляются новые рынки – это, к примеру, Юго-Восточная Азия, островные страны, ближневосточные страны. Африканские государства стали проявлять заинтересованность, изучают возможность поставок нашего оборудования. Да, это процесс очень непростой, длительный по времени, требующий множества согласований, но переговоры идут, и как итог – часть оборудования уже поставляется в разные страны, часть планируется к поставке.– Где такая система будет в ближайшее время сдана под ключ?– В Северной Африке развитие в данном направлении идет уже достаточно давно. Например, осуществляется оснащение радиолокационными средствами, в ближайшее время в одну из стран планируется поставка метеорадиолокаторов. То есть там эта система наращивается. Ей охвачены гражданские аэродромы, есть центр планирования, аналог нашего главного центра планирования и организации воздушного движения. Сейчас на Ближнем Востоке у нас некоторые работы идут по гражданской технике.Если говорить о ближнем зарубежье, то в Минск не так давно поставили оборудование одного из наших дочерних предприятий – АО "ВНИИРА", которое недавно вошло состав Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховского завода.Несколько лет назад в Белоруссии был построен новый центр, оснащен новой системой управления воздушным движением. Сейчас также планируется замена оборудования систем посадки в аэропортах в республике.– С точки зрения создания антидроновых систем, помимо собственно ЗРК, и с учетом угрозы от различных типов БПЛА концерн "Алмаз–Антей" ведет какие-то работы?– Что касается, например, вражеских беспилотников, то тут одно из основных средств противодействия – зенитные ракетные комплексы. Однако есть и другие беспилотные средства: они, скажем так, относятся к разряду хулиганских, но потенциально могут использоваться и как более серьезная угроза. Кто-то запускает беспилотник, предположим, неподалеку от аэродрома, создает угрозу воздушным судам. Такие беспилотники как раз могут подавляться средствами РЭБ или уничтожаться беспилотниками-перехватчиками. Также могут применяться стрелковые комплексы, которые созданы на базе пулеметов или зенитных установок. Например, стрелковые комплексы, созданные на базе пулеметов калибра 12,7-мм или зенитных установок 23-мм, которые могут с минимальными затратами в ближней зоне поражать малые БПЛА. Они работают как в автоматическом, так и в ручном режиме.– Какими средствами обнаруживаются "нежелательные гости" в небе Москвы?– На сегодняшний день радиолокационное поле вокруг российской столицы, которое позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено в основном на радиолокационных средствах концерна. Средства это разные – как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей.– Планируется ли расширять наше внутреннее радиолокационное поле, контролирующее низколетящие БПЛА?– Планируется. Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются.– Какие новинки концерн планирует представить на выставки NAIS?– На NAIS 2024 "Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащён российской операционной системой реального времени. Концерн также продемонстрирует автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо". Она позволяет реализовать комплексный многоуровневый подход к обеспечению безопасности за счет предоставления потребителю необходимой информации в режиме онлайн. Это достигается за счет применения уникальных комбинаций и различных технологий, средств и источников информации, а также оперативного анализа полученных данных. Кроме того, "Алмаз-Антей" представит цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы. На выставке можно будет узнать и о технологических решениях Концерна по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства.– Какие БПЛА сегодня выпускает концерн?– Есть целая линейка БПЛА, которая выпускается на сегодняшний день Обуховским заводом. Предназначены они для разных целей, в том числе и для обучения операторов дронов. В первую очередь производство концерном беспилотников было обусловлено необходимостью диверсификации производства, однако затем жизнь внесла свои коррективы. Сегодня обуховцы выпускают разные типы БПЛА: как квадрокоптеры, так и беспилотники самолетного типа. С некоторыми из них как раз можно будет ознакомиться на выставке NAIS.

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Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, дмитрий савицкий, концерн пво "алмаз-антей"