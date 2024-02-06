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Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля - РИА Новости, 06.02.2024
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13:45 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925676721.html
Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля
Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля - РИА Новости, 06.02.2024
Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля
Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что рассчитывает согласовать 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:45
2024-02-06T13:45
в мире
бельгия
россия
страсбург
аджа лябиб
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что рассчитывает согласовать 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. "Мы надеемся согласовать 13-й пакет санкций к годовщине 24 февраля (начало СВО - ред.)", - сообщила министр, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работа над новым пакетом антироссийских санкций ЕС идет, пакет пока еще не согласован. Глава евродипломатии также указал, что новые ограничения включат "много физлиц и организаций".
https://ria.ru/20240205/vengriya-1925529497.html
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в мире, бельгия, россия, страсбург, аджа лябиб, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, Страсбург, Аджа Лябиб, Евросоюз, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля

МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС против России к 24 февраля

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что рассчитывает согласовать 13-й пакет санкций против России к 24 февраля.
«
"Мы надеемся согласовать 13-й пакет санкций к годовщине 24 февраля (начало СВО - ред.)", - сообщила министр, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работа над новым пакетом антироссийских санкций ЕС идет, пакет пока еще не согласован. Глава евродипломатии также указал, что новые ограничения включат "много физлиц и организаций".
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В миреБельгияРоссияСтрасбургАджа ЛябибЕвросоюзЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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