https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925626502.html

СМИ: ЕС пока не включит алюминий в новые санкции против России

СМИ: ЕС пока не включит алюминий в новые санкции против России - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: ЕС пока не включит алюминий в новые санкции против России

Евросоюз вряд ли включит в новые санкции против РФ запрет на импорт российского алюминия из-за того, что, вероятно, столкнется с противодействием таких... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:09

2024-02-06T11:09

2024-02-06T11:09

россия

москва

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз вряд ли включит в новые санкции против РФ запрет на импорт российского алюминия из-за того, что, вероятно, столкнется с противодействием таких индустриальных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, европейские производители алюминия, поддерживаемые четырьмя странами ЕС - Литвой, Эстонией, Латвией и Польшей, оказывают давление на блок, чтобы тот ввел запрет на импорт российского алюминия. Однако, как заявили собеседники газеты, Евросоюз вряд ли введет полный запрет на импорт этого металла из России в рамках нового пакета санкций, потому что "предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, столкнется с противодействием со стороны таких промышленных стран, как Италия, которые сопротивляются мерам, способным привести к росту цен". Издание отмечает, что ЕС все еще импортирует 9% алюминия из России. Ранее газета Politico сообщала, что новый пакет санкций ЕС против России нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию. Газета Financial Times в свою очередь писала, что новые санкции ЕС против РФ, которые в блоке хотят одобрить к 24 февраля, вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов ранее сказал РИА Новости, что полный запрет ЕС на импорт российского алюминия допустим, однако европейским металлургам, зависимым от высоких цен на электроэнергию, он едва ли поможет заметно нарастить производство. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240205/vengriya-1925529497.html

https://radiosputnik.ru/20240205/sanktsii-1925497355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире