https://ria.ru/20240206/samozanyatye-1925737700.html

Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год

Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год - РИА Новости, 06.02.2024

Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год

Самозанятые Саратовской области в прошлом году заработали 12 миллиардов рублей, этот показатель на 68% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:29

2024-02-06T16:29

2024-02-06T16:29

твой бизнес

твой бизнес – новости

саратовская область

предприниматели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925741441_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_b305e08e4fd248d7c12a1667a2ff4645.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Самозанятые Саратовской области в прошлом году заработали 12 миллиардов рублей, этот показатель на 68% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средний чек по услугам самозанятых граждан за прошлый год составил 1190 рублей, что на 142 рубля больше, чем в 2022 году. Самые популярные направления самозанятых - перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские услуги, автосервис, маникюр, репетиторство, торговля самостоятельно произведенным товаром. "Численность самозанятых также продолжает расти. За прошлый год их количество увеличилось на 35 тысяч человек – до 102,6 тысячи. Объем налоговых поступлений в бюджет области по итогам прошлого года составляет более 288 миллионов рублей, что на 80% больше чем в 2022 году", - цитирует пресс-служба министра экономического развития области Андрея Разборова. Он уточнил, что для самозанятых в Саратовской области созданы максимально благоприятные условия для реализации бизнес-проектов в любой сфере. Кроме того, с прошлого года самозанятые в целях защиты своего бренда от незаконного использования, а также повышения его конкурентоспособности могут регистрировать товарные знаки. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным, самозанятым оказывается бесплатная информационная, образовательная и консультационная поддержки, услуги по продвижению продукции - через маркетплейсы, бизнес-миссии, участие в выставках, рекламу.

https://ria.ru/20240206/oborudovanie-1925701072.html

https://ria.ru/20240206/gospodderzhka-1925673769.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, саратовская область, предприниматели