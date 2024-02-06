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Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год - РИА Новости, 06.02.2024
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16:29 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/samozanyatye-1925737700.html
Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год
Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год - РИА Новости, 06.02.2024
Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год
Самозанятые Саратовской области в прошлом году заработали 12 миллиардов рублей, этот показатель на 68% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:29
2024-02-06T16:29
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Самозанятые Саратовской области в прошлом году заработали 12 миллиардов рублей, этот показатель на 68% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средний чек по услугам самозанятых граждан за прошлый год составил 1190 рублей, что на 142 рубля больше, чем в 2022 году. Самые популярные направления самозанятых - перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские услуги, автосервис, маникюр, репетиторство, торговля самостоятельно произведенным товаром. "Численность самозанятых также продолжает расти. За прошлый год их количество увеличилось на 35 тысяч человек – до 102,6 тысячи. Объем налоговых поступлений в бюджет области по итогам прошлого года составляет более 288 миллионов рублей, что на 80% больше чем в 2022 году", - цитирует пресс-служба министра экономического развития области Андрея Разборова. Он уточнил, что для самозанятых в Саратовской области созданы максимально благоприятные условия для реализации бизнес-проектов в любой сфере. Кроме того, с прошлого года самозанятые в целях защиты своего бренда от незаконного использования, а также повышения его конкурентоспособности могут регистрировать товарные знаки. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным, самозанятым оказывается бесплатная информационная, образовательная и консультационная поддержки, услуги по продвижению продукции - через маркетплейсы, бизнес-миссии, участие в выставках, рекламу.
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твой бизнес – новости, саратовская область, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Саратовская область, Предприниматели

Почти на 70% больше заработали саратовские самозанятые за год

© iStock.com / shironosovДизайнер за работой в мастерской
Дизайнер за работой в мастерской - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© iStock.com / shironosov
Дизайнер за работой в мастерской
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Самозанятые Саратовской области в прошлом году заработали 12 миллиардов рублей, этот показатель на 68% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средний чек по услугам самозанятых граждан за прошлый год составил 1190 рублей, что на 142 рубля больше, чем в 2022 году.
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Самые популярные направления самозанятых - перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские услуги, автосервис, маникюр, репетиторство, торговля самостоятельно произведенным товаром.
"Численность самозанятых также продолжает расти. За прошлый год их количество увеличилось на 35 тысяч человек – до 102,6 тысячи. Объем налоговых поступлений в бюджет области по итогам прошлого года составляет более 288 миллионов рублей, что на 80% больше чем в 2022 году", - цитирует пресс-служба министра экономического развития области Андрея Разборова.
Он уточнил, что для самозанятых в Саратовской области созданы максимально благоприятные условия для реализации бизнес-проектов в любой сфере.
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Кроме того, с прошлого года самозанятые в целях защиты своего бренда от незаконного использования, а также повышения его конкурентоспособности могут регистрировать товарные знаки.
В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным, самозанятым оказывается бесплатная информационная, образовательная и консультационная поддержки, услуги по продвижению продукции - через маркетплейсы, бизнес-миссии, участие в выставках, рекламу.
 
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