https://ria.ru/20240206/samolet-1925627967.html

Аэропорт Саранска возобновил работу

Аэропорт Саранска возобновил работу - РИА Новости, 06.02.2024

Аэропорт Саранска возобновил работу

Аэропорт Саранска открыт для приема и выпуска воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:15

2024-02-06T11:15

2024-02-06T11:15

происшествия

саранск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аэропорт Саранска открыт для приема и выпуска воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Росавиация."Сегодня в 09.15 мск самолет Superjet авиакомпании "Россия", днем ранее выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку. В 09.20 мск аэропорт Саранска открыт на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что выкатывание самолета за пределы ВПП классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием занимается комиссия Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ.Вечером в понедельник Superjet авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП примерно на 10 метров. Никто из находившихся на борту не пострадал. После инцидента аэропорт Саранска был закрыт на прилет и вылет.

https://rsport.ria.ru/20240205/figuristy-1925564775.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)