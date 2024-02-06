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Аэропорт Саранска возобновил работу - РИА Новости, 06.02.2024
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11:15 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/samolet-1925627967.html
Аэропорт Саранска возобновил работу
Аэропорт Саранска возобновил работу - РИА Новости, 06.02.2024
Аэропорт Саранска возобновил работу
Аэропорт Саранска открыт для приема и выпуска воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:15
2024-02-06T11:15
происшествия
саранск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аэропорт Саранска открыт для приема и выпуска воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Росавиация."Сегодня в 09.15 мск самолет Superjet авиакомпании "Россия", днем ранее выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку. В 09.20 мск аэропорт Саранска открыт на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что выкатывание самолета за пределы ВПП классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием занимается комиссия Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ.Вечером в понедельник Superjet авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП примерно на 10 метров. Никто из находившихся на борту не пострадал. После инцидента аэропорт Саранска был закрыт на прилет и вылет.
https://rsport.ria.ru/20240205/figuristy-1925564775.html
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происшествия, саранск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Саранск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Аэропорт Саранска возобновил работу

Аэропорт Саранска возобновил работу после инцидента с выкатыванием самолета

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аэропорт Саранска открыт для приема и выпуска воздушных судов после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Росавиация.
«
"Сегодня в 09.15 мск самолет Superjet авиакомпании "Россия", днем ранее выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку. В 09.20 мск аэропорт Саранска открыт на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выкатывание самолета за пределы ВПП классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием занимается комиссия Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ.
Вечером в понедельник Superjet авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП примерно на 10 метров. Никто из находившихся на борту не пострадал. После инцидента аэропорт Саранска был закрыт на прилет и вылет.
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ПроисшествияСаранскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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