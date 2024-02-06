https://ria.ru/20240206/samolet-1925627530.html

Выкатившийся за пределы ВПП самолет отбуксировали на стоянку в Саранске

Выкатившийся за пределы ВПП самолет отбуксировали на стоянку в Саранске - РИА Новости, 06.02.2024

Выкатившийся за пределы ВПП самолет отбуксировали на стоянку в Саранске

Самолет, прилетевший накануне вечером из Москвы и выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксировали на стоянку, сообщает госкомтранс Мордовии. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:14

2024-02-06T11:14

2024-02-06T11:18

татьяна тарасова

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Самолет, прилетевший накануне вечером из Москвы и выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксировали на стоянку, сообщает госкомтранс Мордовии. Как сообщала Росавиация, в понедельник в 20.34 мск в аэропорту "Саранск" самолет Superjet авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП примерно на 10 метров. В 21.12 мск пассажиры высажены с помощью штатного трапа аэропорта. Этим рейсом прилетела в Саранск заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. "В аэропорту отбуксировали самолет, выехавший за взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел в 20.34 по Москве с самолетом Superjet авиакомпании "Россия" после посадки, во второй половине пробега. Самолет съехал с полосы вправо на десять метров, повреждений при этом не получил, никто из находящихся на борту не пострадал", - говорится в сообщении госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Мордовии. Как сообщили агентству в справочной аэропорта Саранска, самолет отбуксирован на стоянку. Вечером в понедельник после инцидента аэропорт был закрыт на прилет и вылет, в результате чего был отменен вылет рейса в Москву. Как рассказали агентству в Приволжской транспортной прокуратуре, пассажиров, которые собирались в Москву, автобусом отвезли в аэропорт Пензы, откуда они вылетели в столицу. "Сегодня аэропорт закрыт по регламенту - как всегда по средам. Завтра все будет в порядке, все в штатном режиме", - рассказали в аэропорту Саранска. Согласно данным на сайте аэропорта, воздушная гавань столицы Мордовии работает по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Во вторник и в субботу аэропорт закрыт. В пресс-службе авиакомпании "Россия" заявили РИА Новости, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы, по полученным от командира предварительным данным, "из-за несоответствия фактического состояния ВПП заявленным параметрам".

https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html

https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна тарасова, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия