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Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине - РИА Новости, 06.02.2024
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16:13 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rossiyanin-1925735923.html
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине - РИА Новости, 06.02.2024
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине
Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, готовится дать показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины, сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:13
2024-02-06T16:13
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, готовится дать показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар. "Мы ожидаем даты, когда Игорь может дать показания перед комиссией по предоставления убежища. Это должно произойти в течение 40 дней", - сказал он. Согласно регламенту самой комиссии, нет никакого определенного срока, в рамках которого должен решаться вопрос о предоставлении убежища. "Однако решение должно быть выдано в разумные сроки. Время рассмотрения зависит от сложности каждого дела", - отмечает комиссия. Рубилар ранее говорил РИА Новости, что это процесс длительный, может занять и не один год. Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева с целью его возможной выдачи Украине. Россиянин подал запрос на получение политического убежища, что приостанавливает рассмотрение вопроса об экстрадиции.
https://ria.ru/20240206/ekstraditsiya-1925582435.html
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в мире, аргентина, украина, россия
В мире, Аргентина, Украина, Россия
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине

Россиянин Чуркин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине

© Flickr / Philip ChoiБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Flickr / Philip Choi
Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, готовится дать показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар.
"Мы ожидаем даты, когда Игорь может дать показания перед комиссией по предоставления убежища. Это должно произойти в течение 40 дней", - сказал он.
Согласно регламенту самой комиссии, нет никакого определенного срока, в рамках которого должен решаться вопрос о предоставлении убежища. "Однако решение должно быть выдано в разумные сроки. Время рассмотрения зависит от сложности каждого дела", - отмечает комиссия.
Рубилар ранее говорил РИА Новости, что это процесс длительный, может занять и не один год.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева с целью его возможной выдачи Украине. Россиянин подал запрос на получение политического убежища, что приостанавливает рассмотрение вопроса об экстрадиции.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Адвокат оценил вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину
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