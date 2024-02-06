https://ria.ru/20240206/rossiyanin-1925735923.html
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине - РИА Новости, 06.02.2024
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине
Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, готовится дать показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины, сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:13
2024-02-06T16:13
2024-02-06T16:13
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, готовится дать показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар. "Мы ожидаем даты, когда Игорь может дать показания перед комиссией по предоставления убежища. Это должно произойти в течение 40 дней", - сказал он. Согласно регламенту самой комиссии, нет никакого определенного срока, в рамках которого должен решаться вопрос о предоставлении убежища. "Однако решение должно быть выдано в разумные сроки. Время рассмотрения зависит от сложности каждого дела", - отмечает комиссия. Рубилар ранее говорил РИА Новости, что это процесс длительный, может занять и не один год. Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева с целью его возможной выдачи Украине. Россиянин подал запрос на получение политического убежища, что приостанавливает рассмотрение вопроса об экстрадиции.
https://ria.ru/20240206/ekstraditsiya-1925582435.html
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РИА Новости
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В мире, Аргентина, Украина, Россия
Россиянин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине
Россиянин Чуркин, выдачи которого требует Киев, даст показания в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, готовится дать показания перед комиссией по предоставлению убежища Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар.
"Мы ожидаем даты, когда Игорь может дать показания перед комиссией по предоставления убежища. Это должно произойти в течение 40 дней", - сказал он.
Согласно регламенту самой комиссии, нет никакого определенного срока, в рамках которого должен решаться вопрос о предоставлении убежища. "Однако решение должно быть выдано в разумные сроки. Время рассмотрения зависит от сложности каждого дела", - отмечает комиссия.
Рубилар ранее говорил РИА Новости, что это процесс длительный, может занять и не один год.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева
с целью его возможной выдачи Украине
. Россиянин подал запрос на получение политического убежища, что приостанавливает рассмотрение вопроса об экстрадиции.
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