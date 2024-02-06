https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925816101.html

Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось

Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось - РИА Новости, 06.02.2024

Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось

Расследование по "Угольному делу" в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завершено, защита получила доступ к материалам, в скором времени политик... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:05

2024-02-06T23:05

2024-02-06T23:05

в мире

украина

донецкая народная республика

киев

петр порошенко

виктор медведчук

владимир демчишин

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расследование по "Угольному делу" в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завершено, защита получила доступ к материалам, в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене, сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на официальный ответ Госбюро расследований (ГБР). "Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении пятого президента и нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации... Сейчас следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Главкома". Издание публикует документ, полученный от ГБР. Служба безопасности Украины ранее сообщила, что экс-министр энергетики страны Владимир Демчишин в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, киев, петр порошенко, виктор медведчук, владимир демчишин, оппозиционная платформа - за жизнь