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Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось - РИА Новости, 06.02.2024
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23:05 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925816101.html
Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось
Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось - РИА Новости, 06.02.2024
Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось
Расследование по "Угольному делу" в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завершено, защита получила доступ к материалам, в скором времени политик... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:05
2024-02-06T23:05
в мире
украина
донецкая народная республика
киев
петр порошенко
виктор медведчук
владимир демчишин
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расследование по "Угольному делу" в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завершено, защита получила доступ к материалам, в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене, сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на официальный ответ Госбюро расследований (ГБР). "Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении пятого президента и нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации... Сейчас следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Главкома". Издание публикует документ, полученный от ГБР. Служба безопасности Украины ранее сообщила, что экс-министр энергетики страны Владимир Демчишин в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, киев, петр порошенко, виктор медведчук, владимир демчишин, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Демчишин, Оппозиционная платформа - За жизнь
Расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось

Издание "Главком": расследование по делу о госизмене Порошенко завершилось

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расследование по "Угольному делу" в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завершено, защита получила доступ к материалам, в скором времени политик может получить статус обвиняемого в государственной измене, сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на официальный ответ Госбюро расследований (ГБР).
«
"Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении пятого президента и нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации... Сейчас следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Главкома".
Издание публикует документ, полученный от ГБР.
Служба безопасности Украины ранее сообщила, что экс-министр энергетики страны Владимир Демчишин в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКиевПетр ПорошенкоВиктор МедведчукВладимир ДемчишинОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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