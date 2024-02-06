https://ria.ru/20240206/pvo-1925688883.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 30 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили 30 украинских дронов - РИА Новости, 06.02.2024

Российские системы ПВО за сутки сбили 30 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:20

2024-02-06T14:20

2024-02-06T14:21

россия

харьковская область

лисичанск

технологии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Масютовка Харьковской области, Бараниковка, Лисичанск, Николаевка Луганской народной республики, Отрадовка Донецкой народной республики, Новая Каховка и Алешки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 927 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 283 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231110/pozitsii-1908702030.html

россия

харьковская область

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россия, харьковская область, лисичанск, технологии