https://ria.ru/20240206/putin-1925685383.html

Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время

Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время - РИА Новости, 06.02.2024

Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время

Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:13

2024-02-06T14:13

2024-02-06T14:29

в мире

турция

владимир путин

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан."Господин Путин совершит визит в Турцию в ближайшее время", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом."Между Турцией и РФ налажено сотрудничество во многих сферах, в первую очередь в энергетике, с другой стороны, необходимо провести консультации по многим вопросам, начиная с ситуации в Сирии, на Кавказе, Ближнем Востоке... Мы придаем большое значение продолжению диалога с РФ как на уровне президентов, так и на нашем уровне", - отметил Фидан.По его словам, в ходе визита будут обсуждаться как двусторонние отношения Анкары с Москвой, так и ряд региональных проблем, в том числе украинский кризис.

https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, владимир путин, хакан фидан