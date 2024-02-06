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Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время - РИА Новости, 06.02.2024
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14:13 06.02.2024 (обновлено: 14:29 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/putin-1925685383.html
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время - РИА Новости, 06.02.2024
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время
Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:13
2024-02-06T14:29
в мире
турция
владимир путин
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан."Господин Путин совершит визит в Турцию в ближайшее время", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом."Между Турцией и РФ налажено сотрудничество во многих сферах, в первую очередь в энергетике, с другой стороны, необходимо провести консультации по многим вопросам, начиная с ситуации в Сирии, на Кавказе, Ближнем Востоке... Мы придаем большое значение продолжению диалога с РФ как на уровне президентов, так и на нашем уровне", - отметил Фидан.По его словам, в ходе визита будут обсуждаться как двусторонние отношения Анкары с Москвой, так и ряд региональных проблем, в том числе украинский кризис.
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в мире, турция, владимир путин, хакан фидан
В мире, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время

МИД Турции: Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Господин Путин совершит визит в Турцию в ближайшее время", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом.
"Между Турцией и РФ налажено сотрудничество во многих сферах, в первую очередь в энергетике, с другой стороны, необходимо провести консультации по многим вопросам, начиная с ситуации в Сирии, на Кавказе, Ближнем Востоке... Мы придаем большое значение продолжению диалога с РФ как на уровне президентов, так и на нашем уровне", - отметил Фидан.
По его словам, в ходе визита будут обсуждаться как двусторонние отношения Анкары с Москвой, так и ряд региональных проблем, в том числе украинский кризис.
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