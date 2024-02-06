https://ria.ru/20240206/putin-1925685383.html
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время - РИА Новости, 06.02.2024
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время
Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:13
2024-02-06T14:13
2024-02-06T14:29
в мире
турция
владимир путин
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839756181_0:83:1589:977_1920x0_80_0_0_a3968977cf0fef8cbb84305ea0048717.jpg
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ждут с официальным визитом в Анкаре в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан."Господин Путин совершит визит в Турцию в ближайшее время", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом."Между Турцией и РФ налажено сотрудничество во многих сферах, в первую очередь в энергетике, с другой стороны, необходимо провести консультации по многим вопросам, начиная с ситуации в Сирии, на Кавказе, Ближнем Востоке... Мы придаем большое значение продолжению диалога с РФ как на уровне президентов, так и на нашем уровне", - отметил Фидан.По его словам, в ходе визита будут обсуждаться как двусторонние отношения Анкары с Москвой, так и ряд региональных проблем, в том числе украинский кризис.
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839756181_89:0:1501:1059_1920x0_80_0_0_1c174a07c70ca023b2ad44ac5f5f336e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, владимир путин, хакан фидан
В мире, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан
Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время
МИД Турции: Анкара рассчитывает на визит Путина в ближайшее время