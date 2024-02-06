https://ria.ru/20240206/proverka-1925670978.html
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.02.2024
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону
Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:28
2024-02-06T13:28
2024-02-06T13:38
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону. Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на родителей, что в детсаду №55 воспитатель якобы систематически издевается над детьми. По утверждению родителей, женщина кричит на них, используя нецензурную лексику, бьет и запирает в туалете. "Проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Следователи уже опросили маму ребенка, сотрудников детского учреждения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дошкольного учреждения, добавили в следственном управлении. Пока неизвестно, отстранили воспитателя детского сада от работы или нет.
https://ria.ru/20231228/travmy-1918803689.html
https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону
СК проверит данные об издевательствах воспитателя над детьми в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону.
Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на родителей, что в детсаду №55 воспитатель якобы систематически издевается над детьми. По утверждению родителей, женщина кричит на них, используя нецензурную лексику, бьет и запирает в туалете.
На Алтае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка
"Проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ
по региону.
Следователи уже опросили маму ребенка, сотрудников детского учреждения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дошкольного учреждения, добавили в следственном управлении.
Пока неизвестно, отстранили воспитателя детского сада от работы или нет.
В Магадане осудили заведующую детсадом, в котором погиб ребенок