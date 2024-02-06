https://ria.ru/20240206/proverka-1925670978.html

СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону

СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.02.2024

СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону

Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:28

2024-02-06T13:28

2024-02-06T13:38

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону. Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на родителей, что в детсаду №55 воспитатель якобы систематически издевается над детьми. По утверждению родителей, женщина кричит на них, используя нецензурную лексику, бьет и запирает в туалете. "Проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Следователи уже опросили маму ребенка, сотрудников детского учреждения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дошкольного учреждения, добавили в следственном управлении. Пока неизвестно, отстранили воспитателя детского сада от работы или нет.

https://ria.ru/20231228/travmy-1918803689.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)