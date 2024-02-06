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СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.02.2024
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13:28 06.02.2024 (обновлено: 13:38 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/proverka-1925670978.html
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.02.2024
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону
Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:28
2024-02-06T13:38
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону. Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на родителей, что в детсаду №55 воспитатель якобы систематически издевается над детьми. По утверждению родителей, женщина кричит на них, используя нецензурную лексику, бьет и запирает в туалете. "Проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Следователи уже опросили маму ребенка, сотрудников детского учреждения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дошкольного учреждения, добавили в следственном управлении. Пока неизвестно, отстранили воспитателя детского сада от работы или нет.
https://ria.ru/20231228/travmy-1918803689.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону

СК проверит данные об издевательствах воспитателя над детьми в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об издевательствах воспитателя над воспитанниками детского сада в Ростове-на-Дону.
Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на родителей, что в детсаду №55 воспитатель якобы систематически издевается над детьми. По утверждению родителей, женщина кричит на них, используя нецензурную лексику, бьет и запирает в туалете.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
На Алтае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка
28 декабря 2023, 16:21
"Проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Следователи уже опросили маму ребенка, сотрудников детского учреждения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дошкольного учреждения, добавили в следственном управлении.
Пока неизвестно, отстранили воспитателя детского сада от работы или нет.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Магадане осудили заведующую детсадом, в котором погиб ребенок
26 декабря 2023, 03:16
 
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