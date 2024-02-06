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Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9% - РИА Новости, 06.02.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
11:04 06.02.2024 (обновлено: 11:05 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/promproizvodstvo-1925625445.html
Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9%
Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9% - РИА Новости, 06.02.2024
Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9%
Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло более чем на девять процентов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:04
2024-02-06T11:05
тюменская область
производство
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло более чем на девять процентов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше – 13,8%. Всё это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась", – отметил в посте Моор. По словам губернатора, для сохранения роста промышленности в текущем году регион сохранит объем господдержки бизнеса и продолжит способствовать развитию нефтегазового кластера. В пресс-службе губернатора уточнили, что основной вклад в положительную динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Наибольшие темпы роста в этом секторе наблюдаются в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза и в производстве стройматериалов – в 1,3 раза. Производство прочих готовых изделий увеличилось на 26,7 процента, прочих транспортных средств и оборудования – на 26,6 процента, кокса и нефтепродуктов – на 18,6 процента, пищевых продуктов – на 15,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 14,1 процента, химических веществ и химических продуктов – на 13,4 процента.
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производство, александр моор
Тюменская область, Производство, Александр Моор

Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло более чем на девять процентов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше – 13,8%. Всё это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась", – отметил в посте Моор.
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По словам губернатора, для сохранения роста промышленности в текущем году регион сохранит объем господдержки бизнеса и продолжит способствовать развитию нефтегазового кластера.
В пресс-службе губернатора уточнили, что основной вклад в положительную динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Наибольшие темпы роста в этом секторе наблюдаются в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза и в производстве стройматериалов – в 1,3 раза. Производство прочих готовых изделий увеличилось на 26,7 процента, прочих транспортных средств и оборудования – на 26,6 процента, кокса и нефтепродуктов – на 18,6 процента, пищевых продуктов – на 15,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 14,1 процента, химических веществ и химических продуктов – на 13,4 процента.
 
Тюменская областьПроизводствоАлександр Моор
 
 
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