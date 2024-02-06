https://ria.ru/20240206/promproizvodstvo-1925625445.html

Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9%

Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9% - РИА Новости, 06.02.2024

Рост промпроизводства в Тюменской области превысил 9%

Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло более чем на девять процентов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:04

2024-02-06T11:04

2024-02-06T11:05

тюменская область

производство

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 6 фев – РИА Новости. Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло более чем на девять процентов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше – 13,8%. Всё это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась", – отметил в посте Моор. По словам губернатора, для сохранения роста промышленности в текущем году регион сохранит объем господдержки бизнеса и продолжит способствовать развитию нефтегазового кластера. В пресс-службе губернатора уточнили, что основной вклад в положительную динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Наибольшие темпы роста в этом секторе наблюдаются в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза и в производстве стройматериалов – в 1,3 раза. Производство прочих готовых изделий увеличилось на 26,7 процента, прочих транспортных средств и оборудования – на 26,6 процента, кокса и нефтепродуктов – на 18,6 процента, пищевых продуктов – на 15,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 14,1 процента, химических веществ и химических продуктов – на 13,4 процента.

https://ria.ru/20240202/kampus-1925078088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

производство, александр моор