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В Коми загорелась крыша сельской школы - РИА Новости, 06.02.2024
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15:24 06.02.2024 (обновлено: 16:13 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/pozhar-1925713624.html
В Коми загорелась крыша сельской школы
В Коми загорелась крыша сельской школы - РИА Новости, 06.02.2024
В Коми загорелась крыша сельской школы
Крыша школы загорелась во вторник в селе в Койгородском районе республики Коми, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:24
2024-02-06T16:13
происшествия
койгородский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Крыша школы загорелась во вторник в селе в Койгородском районе республики Коми, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС РФ. "В селе Грива происходит горение на кровле школы. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. По сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека (из них 38 детей) эвакуировались", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 18 человек и 6 единиц техники.Как позже уточнило МЧС России в своем Telegram-канале, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар локализован.
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койгородский район
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происшествия, койгородский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Койгородский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Коми загорелась крыша сельской школы

В Коми загорелась крыша сельской школы, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС по КомиМесто пожара в школе в селе Грива Койгородского района в Коми. 6 февраля 2024
Место пожара в школе в селе Грива Койгородского района в Коми. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : ГУ МЧС по Коми
Место пожара в школе в селе Грива Койгородского района в Коми. 6 февраля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Крыша школы загорелась во вторник в селе в Койгородском районе республики Коми, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС РФ.
«
"В селе Грива происходит горение на кровле школы. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. По сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека (из них 38 детей) эвакуировались", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 18 человек и 6 единиц техники.
Как позже уточнило МЧС России в своем Telegram-канале, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар локализован.
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ПроисшествияКойгородский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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