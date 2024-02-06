https://ria.ru/20240206/pozhar-1925657243.html

Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить

Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить - РИА Новости, 06.02.2024

Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить

Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:49

2024-02-06T12:49

2024-02-06T12:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4."В 12.44 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Тлеющие конструкции будут заливать водой и пеной, чтобы не допустить повторного воспламенения.

https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия