https://ria.ru/20240206/pozhar-1925657243.html
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить - РИА Новости, 06.02.2024
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить
Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:49
2024-02-06T12:49
2024-02-06T12:54
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4."В 12.44 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Тлеющие конструкции будут заливать водой и пеной, чтобы не допустить повторного воспламенения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить
Открытый огонь в реконструируемом здании на Никольской улице удалось потушить
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4.
"В 12.44 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Тлеющие конструкции будут заливать водой и пеной, чтобы не допустить повторного воспламенения.
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