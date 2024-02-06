Рейтинг@Mail.ru
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 06.02.2024 (обновлено: 12:54 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/pozhar-1925657243.html
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить - РИА Новости, 06.02.2024
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить
Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:49
2024-02-06T12:54
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925643720_31:0:3672:2048_1920x0_80_0_0_0c762c1274c56560fe2a88dfbcafbce0.png
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4."В 12.44 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Тлеющие конструкции будут заливать водой и пеной, чтобы не допустить повторного воспламенения.
https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925643720_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_3caf28e20ccf7c83ae66c83ad545581d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Открытый огонь в реконструируемом здании у Кремля удалось потушить

Открытый огонь в реконструируемом здании на Никольской улице удалось потушить

© МЧС России/TelegramМесто пожара в реконструируемом здании по улице Никольской
Место пожара в реконструируемом здании по улице Никольской
© МЧС России/Telegram
Место пожара в реконструируемом здании по улице Никольской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Открытый огонь в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля потушен на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4.
"В 12.44 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Тлеющие конструкции будут заливать водой и пеной, чтобы не допустить повторного воспламенения.
Пожарные у торгово-развлекательного центра Ривьера в Москве. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"
09:39
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала