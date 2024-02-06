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В Москве увеличилась площадь пожара в здании на реконструкции возле Кремля
В Москве увеличилась площадь пожара в здании на реконструкции возле Кремля - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве увеличилась площадь пожара в здании на реконструкции возле Кремля
Площадь пожара в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля достигла 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:04
2024-02-06T12:04
2024-02-06T12:16
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Площадь пожара в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля достигла 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4."Площадь пожара достигла 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. Сведения о пострадавших не поступали.
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происшествия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Коммерческая недвижимость
В Москве увеличилась площадь пожара в здании на реконструкции возле Кремля
В Москве площадь пожара возле Кремля достигла 150 квадратных метров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Площадь пожара в реконструируемом здании старой постройки неподалеку от Кремля достигла 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, по адресу: улица Никольская, дом 4.
«
"Площадь пожара достигла 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. Сведения о пострадавших не поступали.
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