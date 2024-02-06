https://ria.ru/20240206/pozhar-1925636158.html

В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание

В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание - РИА Новости, 06.02.2024

В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание

Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:44

2024-02-06T11:44

2024-02-06T11:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание в здании старой постройки по адресу: улица Никольская, дом 4", - сказал собеседник агентства.Причина возгорания и его площадь уточняются.

https://ria.ru/20240205/yakutiya-1925433386.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва