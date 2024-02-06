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В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание - РИА Новости, 06.02.2024
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11:44 06.02.2024 (обновлено: 11:57 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/pozhar-1925636158.html
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание
Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:44
2024-02-06T11:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание в здании старой постройки по адресу: улица Никольская, дом 4", - сказал собеседник агентства.Причина возгорания и его площадь уточняются.
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60
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание

В Москве недалеко от Кремля загорелось здание, находящееся на реконструкции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в здании старой постройки по адресу: улица Никольская, дом 4", - сказал собеседник агентства.
Причина возгорания и его площадь уточняются.
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