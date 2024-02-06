https://ria.ru/20240206/pozhar-1925636158.html
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание
Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:44
2024-02-06T11:44
2024-02-06T11:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание в здании старой постройки по адресу: улица Никольская, дом 4", - сказал собеседник агентства.Причина возгорания и его площадь уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве недалеко от Кремля загорелось старое здание
В Москве недалеко от Кремля загорелось здание, находящееся на реконструкции
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул неподалеку от Кремля в здании старой постройки, находящемся на реконструкции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в здании старой постройки по адресу: улица Никольская, дом 4", - сказал собеседник агентства.
Причина возгорания и его площадь уточняются.
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