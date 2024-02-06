https://ria.ru/20240206/pomosch-1925656081.html

Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР

Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР - РИА Новости, 06.02.2024

Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР

Активистки "Женского движения Единой России" помогли свыше 195 тысячам представителей семей военнослужащих, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:43

2024-02-06T12:43

2024-02-06T12:43

общество

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активистки "Женского движения Единой России" помогли свыше 195 тысячам представителей семей военнослужащих, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "В рамках гуманитарной миссии вы объединили более 750 тысяч участников, волонтеров, добровольческих объединений, женских сообществ, некоммерческих организаций. Охватили своей заботой и вниманием свыше 195 тысяч представителям семей военнослужащих", - сообщил Турчак на пленарном заседании форума "Женского движения". Также, по его данным, по всей стране "Женским движением" партии были организованы сестринские курсы, слушателями которых стали более 10 тысяч человек. "Вами внедрен эффективный формат социокультурной реабилитации участников СВО. Вы организуете для ребят, которые приезжают в отпуска, находятся на реабилитации, экскурсии, спектакли, концерты, посещение спортивных событий. К этой работе уже подключились десятки госпиталей, санаториев, ведущие театры и музеи", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20240201/er-1924848725.html

https://ria.ru/20240117/svo-1921821820.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, единая россия