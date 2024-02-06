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Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР
Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР - РИА Новости, 06.02.2024
Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР
Активистки "Женского движения Единой России" помогли свыше 195 тысячам представителей семей военнослужащих, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:43
2024-02-06T12:43
2024-02-06T12:43
общество
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активистки "Женского движения Единой России" помогли свыше 195 тысячам представителей семей военнослужащих, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "В рамках гуманитарной миссии вы объединили более 750 тысяч участников, волонтеров, добровольческих объединений, женских сообществ, некоммерческих организаций. Охватили своей заботой и вниманием свыше 195 тысяч представителям семей военнослужащих", - сообщил Турчак на пленарном заседании форума "Женского движения". Также, по его данным, по всей стране "Женским движением" партии были организованы сестринские курсы, слушателями которых стали более 10 тысяч человек. "Вами внедрен эффективный формат социокультурной реабилитации участников СВО. Вы организуете для ребят, которые приезжают в отпуска, находятся на реабилитации, экскурсии, спектакли, концерты, посещение спортивных событий. К этой работе уже подключились десятки госпиталей, санаториев, ведущие театры и музеи", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20240201/er-1924848725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей турчак, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак рассказал о работе "Женского движения" ЕР
Турчак: "Женское движение" ЕР помогло свыше 195 тысячам семей военных
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активистки "Женского движения Единой России" помогли свыше 195 тысячам представителей семей военнослужащих, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"В рамках гуманитарной миссии вы объединили более 750 тысяч участников, волонтеров, добровольческих объединений, женских сообществ, некоммерческих организаций. Охватили своей заботой и вниманием свыше 195 тысяч представителям семей военнослужащих", - сообщил Турчак на пленарном заседании форума "Женского движения".
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Также, по его данным, по всей стране "Женским движением" партии были организованы сестринские курсы, слушателями которых стали более 10 тысяч человек.
"Вами внедрен эффективный формат социокультурной реабилитации участников СВО. Вы организуете для ребят, которые приезжают в отпуска, находятся на реабилитации, экскурсии, спектакли, концерты, посещение спортивных событий. К этой работе уже подключились десятки госпиталей, санаториев, ведущие театры и музеи", - добавил Турчак.
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