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В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство ребенка
В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство ребенка - РИА Новости, 06.02.2024
В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство ребенка
Житель Белгородской области задержан в Воронеже по подозрению в покушении на убийство годовалого ребенка, которого мужчина сильно ударил по голове, сообщает во... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:32
2024-02-06T14:32
2024-02-06T14:32
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Житель Белгородской области задержан в Воронеже по подозрению в покушении на убийство годовалого ребенка, которого мужчина сильно ударил по голове, сообщает во вторник управление СК РФ по региону. "По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в квартире, расположенной в Коминтерновском районе Воронежа, 40-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с бывшей супругой, которая держала на руках годовалого ребенка знакомой, находившейся в квартире, с силой нанес удар рукой по голове мальчика", - говорится в сообщении. По данным следствия, ребенок был доставлен в больницу, а в отношении 40-летнего жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. "Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следствие.
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происшествия, воронеж, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство ребенка
В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство годовалого ребенка