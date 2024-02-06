https://ria.ru/20240206/pogoda-1925714412.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.02.2024

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра среды до утра четверга, а... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:27

2024-02-06T15:27

2024-02-06T15:27

общество

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра среды до утра четверга, а также из-за ожидаемой в среду метели, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует с 9 часов 7 февраля до 9 часов 8 февраля, а предупреждение о снеге (местами метели) и гололедице на дорогах - с 9 часов 7 февраля до 21 часа 7 февраля.

https://ria.ru/20240206/morozy-1925629955.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, гидрометцентр, москва