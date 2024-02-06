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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.02.2024
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15:27 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/pogoda-1925714412.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра среды до утра четверга, а... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:27
2024-02-06T15:27
общество
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра среды до утра четверга, а также из-за ожидаемой в среду метели, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует с 9 часов 7 февраля до 9 часов 8 февраля, а предупреждение о снеге (местами метели) и гололедице на дорогах - с 9 часов 7 февраля до 21 часа 7 февраля.
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общество, гидрометцентр, москва
Общество, Гидрометцентр, Москва
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за метели объявили желтый уровень погодной опасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра среды до утра четверга, а также из-за ожидаемой в среду метели, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует с 9 часов 7 февраля до 9 часов 8 февраля, а предупреждение о снеге (местами метели) и гололедице на дорогах - с 9 часов 7 февраля до 21 часа 7 февраля.
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