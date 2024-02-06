Рейтинг@Mail.ru
Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:08 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html
Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах
Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах - РИА Новости, 06.02.2024
Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах
Искусственный интеллект в Подмосковье позволяет отслеживать процессы нелегального вывоза мусора, а цифровизация сервисов позволила создать цифровой профиль для... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:08
2024-02-06T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье позволяет отслеживать процессы нелегального вывоза мусора, а цифровизация сервисов позволила создать цифровой профиль для мигрантов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "То, что касается, особенно, думаю, не только нас, но особенно нас, это наш совместный проект с Москвой, с мэром, это всё, что касается цифрового профиля мигрантов. Это предполагает его ID на въезде в нашу страну, у нас сегодня на выходе решение по единому патенту, не важно в Москве или в Московской области работаешь, - патент стоит одинаковых денег. И, соответственно, мы понимаем человека, который приехал, мы знаем о нем достаточно, чтобы не допустить каких-либо заступов его законодательных, и в том числе в трудовой деятельности", - отметил Воробьев в ходе пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России". Также губернатор выделил возможности искусственного интеллекта в Подмосковье, позволяющие отслеживать и контролировать процессы нелегального вывоза мусора. "Всё, что касается искусственного интеллекта, мы использовали в части строительного мусора. Если у тебя нет электронного талона, то номер машины, который мы видим по камере, позволяет нам, закон позволяет, который, спасибо, поддержала Государственная Дума, соответственно администрировать всё, что связано с нелегальным вывозом мусора", - добавил Воробьев. Цифровизация в Подмосковье позволяет взрослым упростить запись ребенка в спортивные секции, а также отслеживать его успехи там. "Система "Мой спорт". Мы увидели, что у нас большое количество людей, которые любят заниматься спортом: это и дети, и взрослые, это очень приятно. Но так же работе спортивная инфраструктура, для того, чтобы убедиться, что она работает эффективно, мы создали, соответственно, систему, где видим насколько активно работает ребёнок на тренировке, как записаться в секцию, ну и какие успехи даёт тренер", - сказал губернатор. Цифровизация позволяет получать жителям Подмосковья услуги проактивно, без необходимости для граждан каждый раз обращаться в МФЦ, собирать документы и подавать заявления. "Единая система соцподдержки... она проактивно, то есть, если тебе положена льгота, если тебе положена школьная форма или какие-то дополнительные выплаты государства, тебе не надо бегать, потому что мы знаем, что ты в этой категории находишься, и мы проактивно делаем эти перечисления", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20240205/podmoskove-1925518045.html
https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925026891.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье позволяет отслеживать процессы нелегального вывоза мусора, а цифровизация сервисов позволила создать цифровой профиль для мигрантов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"То, что касается, особенно, думаю, не только нас, но особенно нас, это наш совместный проект с Москвой, с мэром, это всё, что касается цифрового профиля мигрантов. Это предполагает его ID на въезде в нашу страну, у нас сегодня на выходе решение по единому патенту, не важно в Москве или в Московской области работаешь, - патент стоит одинаковых денег. И, соответственно, мы понимаем человека, который приехал, мы знаем о нем достаточно, чтобы не допустить каких-либо заступов его законодательных, и в том числе в трудовой деятельности", - отметил Воробьев в ходе пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Склад - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья
Вчера, 16:51
Также губернатор выделил возможности искусственного интеллекта в Подмосковье, позволяющие отслеживать и контролировать процессы нелегального вывоза мусора.
"Всё, что касается искусственного интеллекта, мы использовали в части строительного мусора. Если у тебя нет электронного талона, то номер машины, который мы видим по камере, позволяет нам, закон позволяет, который, спасибо, поддержала Государственная Дума, соответственно администрировать всё, что связано с нелегальным вывозом мусора", - добавил Воробьев.
Цифровизация в Подмосковье позволяет взрослым упростить запись ребенка в спортивные секции, а также отслеживать его успехи там.
"Система "Мой спорт". Мы увидели, что у нас большое количество людей, которые любят заниматься спортом: это и дети, и взрослые, это очень приятно. Но так же работе спортивная инфраструктура, для того, чтобы убедиться, что она работает эффективно, мы создали, соответственно, систему, где видим насколько активно работает ребёнок на тренировке, как записаться в секцию, ну и какие успехи даёт тренер", - сказал губернатор.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году
2 февраля, 13:49
Цифровизация позволяет получать жителям Подмосковья услуги проактивно, без необходимости для граждан каждый раз обращаться в МФЦ, собирать документы и подавать заявления.
"Единая система соцподдержки... она проактивно, то есть, если тебе положена льгота, если тебе положена школьная форма или какие-то дополнительные выплаты государства, тебе не надо бегать, потому что мы знаем, что ты в этой категории находишься, и мы проактивно делаем эти перечисления", - рассказал глава региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала