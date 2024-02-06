https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925662289.html

Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах

Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах - РИА Новости, 06.02.2024

Воробьев отметил развитие цифровизации в Подмосковье в разных сферах

Искусственный интеллект в Подмосковье позволяет отслеживать процессы нелегального вывоза мусора, а цифровизация сервисов позволила создать цифровой профиль для... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:08

2024-02-06T13:08

2024-02-06T13:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье позволяет отслеживать процессы нелегального вывоза мусора, а цифровизация сервисов позволила создать цифровой профиль для мигрантов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "То, что касается, особенно, думаю, не только нас, но особенно нас, это наш совместный проект с Москвой, с мэром, это всё, что касается цифрового профиля мигрантов. Это предполагает его ID на въезде в нашу страну, у нас сегодня на выходе решение по единому патенту, не важно в Москве или в Московской области работаешь, - патент стоит одинаковых денег. И, соответственно, мы понимаем человека, который приехал, мы знаем о нем достаточно, чтобы не допустить каких-либо заступов его законодательных, и в том числе в трудовой деятельности", - отметил Воробьев в ходе пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России". Также губернатор выделил возможности искусственного интеллекта в Подмосковье, позволяющие отслеживать и контролировать процессы нелегального вывоза мусора. "Всё, что касается искусственного интеллекта, мы использовали в части строительного мусора. Если у тебя нет электронного талона, то номер машины, который мы видим по камере, позволяет нам, закон позволяет, который, спасибо, поддержала Государственная Дума, соответственно администрировать всё, что связано с нелегальным вывозом мусора", - добавил Воробьев. Цифровизация в Подмосковье позволяет взрослым упростить запись ребенка в спортивные секции, а также отслеживать его успехи там. "Система "Мой спорт". Мы увидели, что у нас большое количество людей, которые любят заниматься спортом: это и дети, и взрослые, это очень приятно. Но так же работе спортивная инфраструктура, для того, чтобы убедиться, что она работает эффективно, мы создали, соответственно, систему, где видим насколько активно работает ребёнок на тренировке, как записаться в секцию, ну и какие успехи даёт тренер", - сказал губернатор. Цифровизация позволяет получать жителям Подмосковья услуги проактивно, без необходимости для граждан каждый раз обращаться в МФЦ, собирать документы и подавать заявления. "Единая система соцподдержки... она проактивно, то есть, если тебе положена льгота, если тебе положена школьная форма или какие-то дополнительные выплаты государства, тебе не надо бегать, потому что мы знаем, что ты в этой категории находишься, и мы проактивно делаем эти перечисления", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20240205/podmoskove-1925518045.html

https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925026891.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев