https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925866333.html

ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса

ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса - РИА Новости, 07.02.2024

ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса

Экспортеры Краснодарского края, Нижегородской, Омской, Орловской, Томской областей, Хабаровского края и Республики Карелия уже воспользовались новым продуктом... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T19:37

2024-02-06T19:37

2024-02-07T10:32

экономика

российский экспортный центр (рэц)

росэксимбанк

краснодарский край

томская область

хабаровский край

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспортеры Краснодарского края, Нижегородской, Омской, Орловской, Томской областей, Хабаровского края и Республики Карелия уже воспользовались новым продуктом "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка для клиентов с выручкой до 5 миллиардов рублей и оценили его эффективность в сравнении с другими кредитными продуктами, представленными в настоящее время на рынке, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса поделились 6 февраля центры поддержки экспорта в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске", - рассказали в РЭЦ."Кредит "Деньги на экспорт" позволяет экспортерам оперативно, без предоставления залогов и по минимальной ставке 8,5% получить средства на оплату расходов, связанных с исполнением экспортного контракта на поставку высокотехнологичной продукции", — прокомментировала директор по поддержке регионального экспорта РЭЦ Ольга Домайн."Обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к эффективным финансовым инструментам, безусловно, способствует развитию экспорта. Центры поддержки экспорта совместно с представителями Росэксимбанка на еженедельной основе проводят индивидуальные встречи и консультации с экспортерами, и мы видим результаты такой работы в виде выданных кредитов и новых заключенных экспортных контрактов", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.

https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html

краснодарский край

томская область

хабаровский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, краснодарский край, томская область, хабаровский край