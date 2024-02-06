https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925866333.html
ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса
ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса - РИА Новости, 07.02.2024
ЦПЭ обменялись успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса
Экспортеры Краснодарского края, Нижегородской, Омской, Орловской, Томской областей, Хабаровского края и Республики Карелия уже воспользовались новым продуктом... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T19:37
2024-02-06T19:37
2024-02-07T10:32
экономика
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
краснодарский край
томская область
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспортеры Краснодарского края, Нижегородской, Омской, Орловской, Томской областей, Хабаровского края и Республики Карелия уже воспользовались новым продуктом "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка для клиентов с выручкой до 5 миллиардов рублей и оценили его эффективность в сравнении с другими кредитными продуктами, представленными в настоящее время на рынке, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса поделились 6 февраля центры поддержки экспорта в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске", - рассказали в РЭЦ."Кредит "Деньги на экспорт" позволяет экспортерам оперативно, без предоставления залогов и по минимальной ставке 8,5% получить средства на оплату расходов, связанных с исполнением экспортного контракта на поставку высокотехнологичной продукции", — прокомментировала директор по поддержке регионального экспорта РЭЦ Ольга Домайн."Обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к эффективным финансовым инструментам, безусловно, способствует развитию экспорта. Центры поддержки экспорта совместно с представителями Росэксимбанка на еженедельной основе проводят индивидуальные встречи и консультации с экспортерами, и мы видим результаты такой работы в виде выданных кредитов и новых заключенных экспортных контрактов", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.
https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html
краснодарский край
томская область
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aedbac6540a09add37809baa1c638fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, краснодарский край, томская область, хабаровский край
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк, Краснодарский край, Томская область, Хабаровский край
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспортеры Краснодарского края, Нижегородской, Омской, Орловской, Томской областей, Хабаровского края и Республики Карелия уже воспользовались новым продуктом "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка для клиентов с выручкой до 5 миллиардов рублей и оценили его эффективность в сравнении с другими кредитными продуктами, представленными в настоящее время на рынке, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"Успешными кейсами финансовой поддержки бизнеса поделились 6 февраля центры поддержки экспорта в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске", - рассказали в РЭЦ.
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
"Кредит "Деньги на экспорт" позволяет экспортерам оперативно, без предоставления залогов и по минимальной ставке 8,5% получить средства на оплату расходов, связанных с исполнением экспортного контракта на поставку высокотехнологичной продукции", — прокомментировала директор по поддержке регионального экспорта РЭЦ Ольга Домайн.
"Обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к эффективным финансовым инструментам, безусловно, способствует развитию экспорта. Центры поддержки экспорта совместно с представителями Росэксимбанка на еженедельной основе проводят индивидуальные встречи и консультации с экспортерами, и мы видим результаты такой работы в виде выданных кредитов и новых заключенных экспортных контрактов", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.
Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске
, принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.