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В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии - РИА Новости, 06.02.2024
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23:59 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/pnevmoniya-1925819673.html
В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии
В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии - РИА Новости, 06.02.2024
В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии
Пермские следователи начали проверку после появления данных о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:59
2024-02-06T23:59
происшествия
россия
пермь
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Пермские следователи начали проверку после появления данных о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах работы, сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале ведомства. По данным ведомства, в СМИ в феврале была опубликована информация, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, при этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. "Следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии

Следователи начали проверку сообщений о смерти школьницы от пневмонии под Пермью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Капельница в детской больнице. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Пермские следователи начали проверку после появления данных о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах работы, сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, в СМИ в феврале была опубликована информация, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, при этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание.
«
"Следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПермьПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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