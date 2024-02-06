https://ria.ru/20240206/pnevmoniya-1925819673.html

В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии

В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии - РИА Новости, 06.02.2024

В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии

Пермские следователи начали проверку после появления данных о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:59

2024-02-06T23:59

2024-02-06T23:59

происшествия

россия

пермь

пермский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Пермские следователи начали проверку после появления данных о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах работы, сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале ведомства. По данным ведомства, в СМИ в феврале была опубликована информация, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, при этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. "Следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240122/rebenok-1922730736.html

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пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)