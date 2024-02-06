https://ria.ru/20240206/otoplenie-1925793296.html

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов - РИА Новости, 06.02.2024

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заместитель мэра ст олицы по... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:34

2024-02-06T19:34

2024-02-06T19:34

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общество

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заместитель мэра ст олицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21-23 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html

https://ria.ru/20240206/tsiklon-1925599864.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков, моэк