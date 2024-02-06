https://ria.ru/20240206/otoplenie-1925793296.html
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заместитель мэра ст олицы по... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:34
2024-02-06T19:34
2024-02-06T19:34
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заместитель мэра ст олицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21-23 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемых морозов
Бирюков: в Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания