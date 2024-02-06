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МИД указал послу Израиля на неприемлемость ее оценок российской политики

МИД указал послу Израиля на неприемлемость ее оценок российской политики - РИА Новости, 06.02.2024

МИД указал послу Израиля на неприемлемость ее оценок российской политики

Москва нацелена на развитие отношений с Тель-Авивом, однако считает высказывания посла Израиля Симоны Гальперин по поводу российской политики неприемлемыми,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:11

2024-02-06T20:11

2024-02-06T21:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Москва нацелена на развитие отношений с Тель-Авивом, однако считает высказывания посла Израиля Симоны Гальперин по поводу российской политики неприемлемыми, сообщили в МИД."Посол была проинформирована специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля ее интервью изданию "Коммерсант", в котором даются искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики", — говорится в заявлении.Замглавы МИД подчеркнул, что Москва неизменно намерена развивать отношения с Тель-Авивом в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга. Исходя из этого, Россия рассчитывает на конструктивную деятельность израильского посольства в этом вопросе.Ранее во вторник Гальперин вызвали в МИД России. Причиной стали ее публичные высказывания, искажающие внешнеполитические подходы Москвы и исторические реалии. Речь идет об интервью газете "Коммерсант", в котором посол, в частности, заявила, что позиция России в отношении палестино-израильского конфликта в свете последней эскалации удручает. Кроме того, она осудила визит делегации ХАМАС в Москву и отметила, что, несмотря на заявления о том, что переговоры с палестинским движением нужны для освобождения пленных, "скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках и их не освобождают". По словам дипломата, озвучивавшийся принцип о важности безопасности Израиля для России более не актуален.В свою очередь, в МИД перед вызовом Гальперин заявили РИА Новости, что "особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников". Кроме того, в ведомстве обратили внимание на ее слова о холокосте, в частности, отметив, что "размышления о необходимости изменений "государственного календаря" России граничат с вмешательством во внутренние дела".

https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html

https://ria.ru/20240205/vyskazyvaniya-1925571072.html

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в мире, россия, израиль, москва, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году