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Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР
Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 06.02.2024
Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР
Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР, сообщила глава организации Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:55
2024-02-06T14:55
2024-02-06T14:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР, сообщила глава организации Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. "Мы открыли, у нас работают отделения в ЛНР, мы сейчас работаем над открытием отделения в Запорожье, готовые отделения есть и в Донецкой Народной Республике. Так что мы этим занимаемся", – сказала Мизулина. "Для меня было, кстати, большим открытием, что когда началась специальная военная операция – а у нас не только "Лига безопасного интернета", вторая организация связана с детством, "Национальный центр помощи детям" – все наши отделения по самостоятельному решению стали собирать гуманитарную помощь людям на фронт, беженцам, семьям мобилизованных и участников СВО. Мы их об этом не просили", – отметила она. При этом никто не желает никакой "засветки", просто все хотят бескорыстно помогать, отметила глава "Лиги безопасного интернета".
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общество, запорожье, донецкая народная республика, екатеринбург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, уральский федеральный университет
Общество, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Екатеринбург, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Уральский федеральный университет
Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР
Мизулина: отделения "Лиги безопасного интернета" откроются в Запорожье и ДНР