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Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР

Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 06.02.2024

Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР

Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР, сообщила глава организации Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:55

2024-02-06T14:55

2024-02-06T14:55

общество

запорожье

донецкая народная республика

екатеринбург

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

уральский федеральный университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Отделения "Лиги безопасного интернета" появятся в Запорожье и ДНР, сообщила глава организации Екатерина Мизулина на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. "Мы открыли, у нас работают отделения в ЛНР, мы сейчас работаем над открытием отделения в Запорожье, готовые отделения есть и в Донецкой Народной Республике. Так что мы этим занимаемся", – сказала Мизулина. "Для меня было, кстати, большим открытием, что когда началась специальная военная операция – а у нас не только "Лига безопасного интернета", вторая организация связана с детством, "Национальный центр помощи детям" – все наши отделения по самостоятельному решению стали собирать гуманитарную помощь людям на фронт, беженцам, семьям мобилизованных и участников СВО. Мы их об этом не просили", – отметила она. При этом никто не желает никакой "засветки", просто все хотят бескорыстно помогать, отметила глава "Лиги безопасного интернета".

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запорожье

донецкая народная республика

екатеринбург

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общество, запорожье, донецкая народная республика, екатеринбург, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, уральский федеральный университет