https://ria.ru/20240206/orvi-1925647668.html
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 06.02.2024
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:20
2024-02-06T12:20
2024-02-06T12:20
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 3,8%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Так, по итогам 5 недели 2024 года зарегистрировано порядка 1 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости - 69,5 на 10 тысяч населения зарегистрировано в 46 регионах, уточнили в ведомстве. Также в России зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% выше, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 3,8% за неделю
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 3,8%, сообщается в Telegram-канале
Роспотребнадзора.
"В РФ эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Так, по итогам 5 недели 2024 года зарегистрировано порядка 1 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости - 69,5 на 10 тысяч населения зарегистрировано в 46 регионах, уточнили в ведомстве.
Также в России зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% выше, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
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