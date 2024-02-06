https://ria.ru/20240206/orvi-1925647668.html

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 06.02.2024

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:20

2024-02-06T12:20

2024-02-06T12:20

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 3,8%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Так, по итогам 5 недели 2024 года зарегистрировано порядка 1 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости - 69,5 на 10 тысяч населения зарегистрировано в 46 регионах, уточнили в ведомстве. Также в России зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% выше, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240205/shkola-1925427032.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)