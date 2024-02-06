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В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 06.02.2024
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12:20 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/orvi-1925647668.html
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 06.02.2024
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:20
2024-02-06T12:20
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 3,8%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Так, по итогам 5 недели 2024 года зарегистрировано порядка 1 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости - 69,5 на 10 тысяч населения зарегистрировано в 46 регионах, уточнили в ведомстве. Также в России зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% выше, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 3,8% за неделю

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и коронавирусу в России остаётся стабильной и контролируемой, заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 3,8%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"В РФ эпидемиологическая обстановка по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается стабильной и контролируемой. Так, по итогам 5 недели 2024 года зарегистрировано порядка 1 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости - 69,5 на 10 тысяч населения зарегистрировано в 46 регионах, уточнили в ведомстве.
Также в России зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% выше, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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