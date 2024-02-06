https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925727458.html
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия - РИА Новости, 06.02.2024
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия
Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть по продаже оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров, сообщает газета Monde. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:00
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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть по продаже оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров, сообщает газета Monde. "Триста жандармов были задействованы, чтобы задержать четырнадцать человек и изъять восемь 3D-принтеров, семь единиц оружия, изготовленного исключительно с помощью 3D-печати, и двадцать четыре единицы обычного оружия", – сказано в статье. По словам прокурора Марселя Николя Бессона, которые приводит издание, это "первая во Франции" сеть такого рода. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу "уберизации торговли оружием". Отмечается, что расследование велось в течение года под руководством киберподразделения жандармерии. Следователи внедрились в группы злоумышленников в Telegram, что позволило разоблачить сеть, деятельность которой распространилась на французские регионы Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Юг-Пиренеи, а также Бельгию. Часть задержанных занималась изготовлением оружия, а другие выступали посредниками с покупателями, которые также были задержаны. Чтобы избежать проверок, детали изготовляемого оружия отправлялись заказчику поштучно. По словам полковника Эрве Петри, возглавляющего киберподразделение, изготовленное таким образом оружие обладает очень хорошим качеством, оно на "95% близко к оригинальной модели" и его нельзя отследить. Цена на него может варьироваться от 1000 до 1500 евро, что "дешевле автомата Калашникова", уточняет прокурор.
https://ria.ru/20230913/oruzhie-1896125104.html
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в мире, технологии, прованс-альпы-лазурный берег, марсель, франция
В мире, Технологии, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Марсель, Франция
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия
Во Франции раскрыли международную сеть по продаже распечатанного оружия
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости.
Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть по продаже оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров, сообщает газета Monde
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"Триста жандармов были задействованы, чтобы задержать четырнадцать человек и изъять восемь 3D-принтеров, семь единиц оружия, изготовленного исключительно с помощью 3D-печати, и двадцать четыре единицы обычного оружия", – сказано в статье.
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По словам прокурора Марселя Николя Бессона, которые приводит издание, это "первая во Франции" сеть такого рода. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу "уберизации торговли оружием".
Отмечается, что расследование велось в течение года под руководством киберподразделения жандармерии. Следователи внедрились в группы злоумышленников в Telegram, что позволило разоблачить сеть, деятельность которой распространилась на французские регионы Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Юг-Пиренеи, а также Бельгию.
Часть задержанных занималась изготовлением оружия, а другие выступали посредниками с покупателями, которые также были задержаны. Чтобы избежать проверок, детали изготовляемого оружия отправлялись заказчику поштучно.
По словам полковника Эрве Петри, возглавляющего киберподразделение, изготовленное таким образом оружие обладает очень хорошим качеством, оно на "95% близко к оригинальной модели" и его нельзя отследить. Цена на него может варьироваться от 1000 до 1500 евро, что "дешевле автомата Калашникова", уточняет прокурор.
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