Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925727458.html
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия - РИА Новости, 06.02.2024
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия
Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть по продаже оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров, сообщает газета Monde. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:00
2024-02-06T16:00
в мире
технологии
прованс-альпы-лазурный берег
марсель
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть по продаже оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров, сообщает газета Monde. "Триста жандармов были задействованы, чтобы задержать четырнадцать человек и изъять восемь 3D-принтеров, семь единиц оружия, изготовленного исключительно с помощью 3D-печати, и двадцать четыре единицы обычного оружия", – сказано в статье. По словам прокурора Марселя Николя Бессона, которые приводит издание, это "первая во Франции" сеть такого рода. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу "уберизации торговли оружием". Отмечается, что расследование велось в течение года под руководством киберподразделения жандармерии. Следователи внедрились в группы злоумышленников в Telegram, что позволило разоблачить сеть, деятельность которой распространилась на французские регионы Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Юг-Пиренеи, а также Бельгию. Часть задержанных занималась изготовлением оружия, а другие выступали посредниками с покупателями, которые также были задержаны. Чтобы избежать проверок, детали изготовляемого оружия отправлялись заказчику поштучно. По словам полковника Эрве Петри, возглавляющего киберподразделение, изготовленное таким образом оружие обладает очень хорошим качеством, оно на "95% близко к оригинальной модели" и его нельзя отследить. Цена на него может варьироваться от 1000 до 1500 евро, что "дешевле автомата Калашникова", уточняет прокурор.
https://ria.ru/20230913/oruzhie-1896125104.html
https://ria.ru/20230816/oruzhie-1890318013.html
прованс-альпы-лазурный берег
марсель
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, прованс-альпы-лазурный берег, марсель, франция
В мире, Технологии, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Марсель, Франция
Во Франции раскрыли сеть по продаже распечатанного на 3D-принтере оружия

Во Франции раскрыли международную сеть по продаже распечатанного оружия

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть по продаже оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров, сообщает газета Monde.
«
"Триста жандармов были задействованы, чтобы задержать четырнадцать человек и изъять восемь 3D-принтеров, семь единиц оружия, изготовленного исключительно с помощью 3D-печати, и двадцать четыре единицы обычного оружия", – сказано в статье.
Полиция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера
13 сентября 2023, 15:15
По словам прокурора Марселя Николя Бессона, которые приводит издание, это "первая во Франции" сеть такого рода. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу "уберизации торговли оружием".
Отмечается, что расследование велось в течение года под руководством киберподразделения жандармерии. Следователи внедрились в группы злоумышленников в Telegram, что позволило разоблачить сеть, деятельность которой распространилась на французские регионы Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Юг-Пиренеи, а также Бельгию.
Часть задержанных занималась изготовлением оружия, а другие выступали посредниками с покупателями, которые также были задержаны. Чтобы избежать проверок, детали изготовляемого оружия отправлялись заказчику поштучно.
По словам полковника Эрве Петри, возглавляющего киберподразделение, изготовленное таким образом оружие обладает очень хорошим качеством, оно на "95% близко к оригинальной модели" и его нельзя отследить. Цена на него может варьироваться от 1000 до 1500 евро, что "дешевле автомата Калашникова", уточняет прокурор.
Ученый настраивает 3D-принтер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
16 августа 2023, 01:06
 
В миреТехнологииПрованс-Альпы-Лазурный БерегМарсельФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала