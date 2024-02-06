https://ria.ru/20240206/oppozitsiya-1925722692.html

МИД Сербии заявил, что оппозиция устроила невиданный позор в парламенте

МИД Сербии заявил, что оппозиция устроила невиданный позор в парламенте - РИА Новости, 06.02.2024

МИД Сербии заявил, что оппозиция устроила невиданный позор в парламенте

Депутаты прозападной оппозиции устроили на первом заседании Скупщины (парламента) Сербии невиданные до сих пор позорные сцены, заявил первый вице-премьер и... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:48

2024-02-06T15:48

2024-02-06T15:48

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БЕЛГРАД, 6 фев - РИА Новости. Депутаты прозападной оппозиции устроили на первом заседании Скупщины (парламента) Сербии невиданные до сих пор позорные сцены, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии, председатель Социалистической партии Сербии Ивица Дачич. Во вторник состоялось первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В нем участвовали и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде. В конце января на очередной акции они сообщили, что передали Конституционному суду материалы для аннулирования итогов прошедших выборов, но от депутатских мандатов не отказались. В начале заседания прозвучал гимн, который все депутаты выслушали стоя, но, когда президиум начал работу по повестке дня, оппозиционеры со свистом вышли со своих мест и встали в проходе с плакатами в руках, выкрикивая лозунги, скандировали оспаривая результаты выборов, заглушали ход заседания. Служба безопасности не вмешивалась Депутаты прозападного блока также отказались приносить присягу вместе с правящей коалицией в зале заседания и произнесли ее текст в пресс-зале перед СМИ. Новый созыв Скупщины формально приступил к работе. "Этот позор в парламенте нам не нужен… Нехорошое это поведение оппозиционных депутатов. С 1992 года, с тех пор, как я в Скупщине Сербии, не видел, чтобы кто-то себя так вел на первом установочном заседании - с ругательствами, угрозами и всем тем, что не приличит парламенту", - заявил Дачич на партийном брифинге. Глава МИД Сербии подчеркнул, что тема нарушений на прошедших выборах исчерпана, Белград должен заняться новыми вызовами: заседание Совбеза ООН по ситуации в Косово, усложнение ситуации вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины, намерение прописать обязательное признание независимости Косово в переговорной платформе о вступлении в ЕС. В составе его коалиции вокруг Социалистической партии Сербии одним из самых молодых депутатов стал выпускник юридического факультета и внук бывшего президента Слободана Милошевича – Марко Милошевич 1999 года рождения, который до недавнего времени не занимался политикой. Еще до начала заседания во вторник на улице перед входом в Скупщину собрались более десятка оппозиционных активистов. Студенты надели бумажные маски зайцев в ответ на январское заявление президента Александра Вучича, что его политические оппоненты и участники беспорядков "разбегаются как зайцы". С собой они принесли морковь и велки капусты, которые затем растрепали и набросали на автомобили депутатов. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" ранее заявляли, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. Резолюция ЕП по сербским выборам ожидается 8 февраля. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 декабря выборов и повторных голосований 30 декабря и 2 января в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления, коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голос народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.

https://ria.ru/20240206/serbiya-1925621575.html

https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html

https://ria.ru/20240125/bikovich-1923524124.html

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в мире, сербия, белград (город), косово, слободан милошевич, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, оон, рик