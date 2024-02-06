В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку
Опекун из Нижегородской области, отрезавший палец ребенку, получил 4,5 года
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области, избивавший взятую под опеку девочку и отрезавший ей фалангу пальца, осужден на 4,5 года колонии общего режима, его супруга, также издевавшаяся над ребенком, - на 3,5 года, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в 2019 году супруги были назначены опекунами 8-летней девочки. В период с июня 2019 года по октябрь 2022 года приемные родители применяли психическое насилие к девочке и нецензурно оскорбляли ее, систематически избивали, обливали холодной водой, заставляли есть мыло. Однажды приемный отец металлическим ковшом нанес девочке удар по голове.
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"В сентябре 2022 года приемный отец в гараже своего дома в присутствии супруги отрезал ногтевую фалангу пальца правой руки малолетней девочке", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
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"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его супруге – на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.
Суд также удовлетворил гражданский иск Кстовского городского прокурора о взыскании с осужденных в пользу ребенка морального вреда, причиненного преступлениями, на сумму 300 тысяч рублей.