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В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку - РИА Новости, 06.02.2024
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22:40 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/opekun-1925814597.html
В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку
В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку - РИА Новости, 06.02.2024
В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку
Житель Нижегородской области, избивавший взятую под опеку девочку и отрезавший ей фалангу пальца, осужден на 4,5 года колонии общего режима, его супруга, также... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:40
2024-02-06T22:40
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области, избивавший взятую под опеку девочку и отрезавший ей фалангу пальца, осужден на 4,5 года колонии общего режима, его супруга, также издевавшаяся над ребенком, - на 3,5 года, сообщает прокуратура региона. В суде установлено, что в 2019 году супруги были назначены опекунами 8-летней девочки. В период с июня 2019 года по октябрь 2022 года приемные родители применяли психическое насилие к девочке и нецензурно оскорбляли ее, систематически избивали, обливали холодной водой, заставляли есть мыло. Однажды приемный отец металлическим ковшом нанес девочке удар по голове. "В сентябре 2022 года приемный отец в гараже своего дома в присутствии супруги отрезал ногтевую фалангу пальца правой руки малолетней девочке", - говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). "Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его супруге – на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении. Суд также удовлетворил гражданский иск Кстовского городского прокурора о взыскании с осужденных в пользу ребенка морального вреда, причиненного преступлениями, на сумму 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240118/istyazanie-1922154783.html
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку

Опекун из Нижегородской области, отрезавший палец ребенку, получил 4,5 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области, избивавший взятую под опеку девочку и отрезавший ей фалангу пальца, осужден на 4,5 года колонии общего режима, его супруга, также издевавшаяся над ребенком, - на 3,5 года, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в 2019 году супруги были назначены опекунами 8-летней девочки. В период с июня 2019 года по октябрь 2022 года приемные родители применяли психическое насилие к девочке и нецензурно оскорбляли ее, систематически избивали, обливали холодной водой, заставляли есть мыло. Однажды приемный отец металлическим ковшом нанес девочке удар по голове.
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«
"В сентябре 2022 года приемный отец в гараже своего дома в присутствии супруги отрезал ногтевую фалангу пальца правой руки малолетней девочке", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
«
"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его супруге – на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.
Суд также удовлетворил гражданский иск Кстовского городского прокурора о взыскании с осужденных в пользу ребенка морального вреда, причиненного преступлениями, на сумму 300 тысяч рублей.
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